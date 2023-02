Esta tarde estrenó el programa de análisis “Primera Pregunta”, moderado por el periodista Rafael Lenín López, quien debutó en su nueva casa, Telemundo, y que tuvo como primer invitado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Volvió a la carga como había anticipado el pasado 10 de enero cuando se hizo oficialmente su entrada al canal, localizado en Hato Rey, con un programa de cara a las Elecciones 2024, que consta de tres segmentos con la figura a Lenín López como único moderador y quien al finalizar la transmisión le dijo a El Nuevo Día sentirse satisfecho y alivido con el resultado final.

El próximo paso será hacer una autoevaluación junto al equipo de producción, pero asegura que en términos de contenido logró lo que se había propuesto.

“Irá ajustándose y perfeccionándose. Yo creo que hoy fue un gran programa en términos de la entrevista al Gobernador. Él es muy disciplinado políticamente en su mensaje. Sabíamos que eso iba a pasar y por eso queríamos hacer preguntas con datos y con números para presentarle a él la información. Pero estamos contentos. Había ansiedad, ya no hay. Así que ya pasamos la primera experiencia”, expresó acerca del programa descrito como uno análisis, opinión, entrevistas y de información exclusiva, producido por Telenoticias.

Una sencilla y moderna escenografía, con una amplia pantalla de fondo y otras en los laterales, sirvió para recibir al Gobernador en el primer segmento, a quien el experimentado periodista cuestionó sobre temas relacionados con la economía, empleo, seguridad, criminalidad, rezago académico, aumentos que impactan a la clase trabajadora, y otros problemas de política pública que atañen a Puerto Rico.

Ya finalizada la transmisión del estreno del programa “Primera pregunta”, el periodista Rafael Lenín López se mostró relajado y satisfecho ante su desempeño. (Carlos Giusti/Staff)

Del mismo modo, el formato de “Primera Pregunta” permitió la interacción del público que envió sus preguntas por Whatsapp, así como a través de Facebook, que a su vez se proyectaban en pantalla.

Mientras permanecían sentados en dos taburetes, el segundo segmento sirvió para que Pierluisi respondiera si su carrera por la gobernación continuaría y se postularía para el 2024. Este aseguró que será reelecto, mientras se quiso apartar de la “batalla en la Palma” ante quien pudiera ser su compañera de papeleta en unas primarias, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Así mismo, negó que amenazara a aquellos empleados públicos, en referencia a las denuncias que ella hiciera de que se amenaza a militantes que son empleados públicos y le respaldan.

Con la veteranía a su favor, Lenín López se mantuvo con la confianza propia y desenvolvimiento que le caracteriza ante las cámaras. Y es que esta nueva etapa profesional lo trae de regreso a la pantalla, luego de tres años fuera de cámara y tras laborar detrás de éstas como vicepresidente del departamento de noticias de “Noticentro” en Wapa Televisión, de donde salió el pasado 17 de octubre. Allí trabajó durante 22 años consecutivos.

“Yo soy incisivo, pero respetuoso. Yo lo puedo interrumpir, pero de una manera respetuosa, sin ser agresivo, porque no es necesario. Ser jovial y cuando hay que reírse uno se ríe, cuando no, no... Yo creo mucho en navegar, creo que uno le saca más al entrevistado de esa forma”, agregó el periodista, quien al final en un tono más relajado puso al Gobernador en aprietos al preguntarle si tenía planes para celebrar el día de San Valentín mañana, al saberse que este goza de una relación amorosa. Ante la inesperada pregunta, Pierluisi respondió que al momento no tenía algo planificado, aunque las flores no podían faltar y dejó espacio para las sorpresas.

Por otra parte, en calidad de analistas, el tercer segmento contó con la intervención del senador por el Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz y el exgobernador Alejandro García Padilla, quienes de una manera acalorada defendieron sus respectivos puntos, en favor de sus afiliaciones políticas. Una dinámica de “toma y dame” se suscitó con sus característicos estilos, para ofrecer diversas perspectivas.

“Lo que busco es aprovechar que tenemos dos figuras aquí, que uno fue presidente del Senado, líder del PNP. El otro fue secretario del DACO, senador y gobernador. Así que yo creo que tenemos que sacarle a ellos toda esa experiencia y ponerla al servicio de la gente. ¿En qué forma? En contextualizar y profundizar en lo que pasó antes, lo que pasó en la historia, lo que está pasando ahora y lo que pasará en el futuro. Ellos tienen demasiada información en su cabeza y demasiadas experiencias como para no utilizarlas y poder sacar esa chispa para chocar ideas y que la gente llegue a sus propias conclusiones”, expresó.

El tercer segmento contó con la intervención de Thomas Rivera Schatz y Alejandro García Padilla, en función de analistas. (Carlos Giusti/Staff)

Este nuevo concepto programa, que transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m., se suma a la oferta que ofrece Telenoticias, y que más adelante también tendrá acceso al grupo de analistas que incluye a Anabelle Torres Colberg, Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo.

En lo que respecta a la televisión local, en ese horario “Primera Pregunta” compite con la serie “Melissa” de Wapa Televisión y con “Las Noticias” de TeleOnce.