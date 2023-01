El periodista Rafael Lenín López nunca perdió la pasión por preguntar, ese ejercicio fundamental en su profesión. Retomar esa práctica desde un nuevo canal y un nuevo espacio para la discusión política y social, evidentemente, lo entusiasma y lo compromete aún más a realizar un trabajo de altos valores éticos, inteligente y responsivo a las necesidades del país.

Su entrada a Telemundo Puerto Rico como moderador de un proyecto de política y actualidad de “Telenoticias”, aunque independiente a los noticiarios, se anunció este martes en una nueva movida dentro de la industria de la televisión local y después de una trayectoria de 22 años de labor consecutiva del comunicador a través de Wapa Televisión, canal del que salió el pasado octubre.

“Siempre añoraba estar de alguna forma en la pantalla. En las elecciones pasadas lo vieron; siendo director de noticias moderé todos los debates, así que vengo a retomar esa pasión mía de moderar esa conversación pública con políticos, gobernantes, funcionarios...”, dijo el periodista al culminar la conferencia de prensa en la que el presidente de Telemundo Puerto Rico, José Cancela, hizo el anuncio. Lo presentó entonces como un conocedor de la política, la siquis puertorriqueña y la televisión.

“Hoy lo que queremos decir es que se une a otra familia y le damos la bienvenida como se lo merece, en grande, un gran patriota puertorriqueño que va a hacer mucho en este canal, y va a dar mucho de qué hablar”, apuntó el ejecutivo reconociendo también a la familia personal de Lenin López, que lo acompañó en la ocasión. Estuvieron presentes la esposa Priscilla Vigoreaux y los hijos Rafael Antonio (16) y Lena (9).

Los detalles particulares del nuevo espacio se darán a conocer el 31 de enero.

Dialma Santiago, vicepresidenta de noticias de Telemundo, por su parte, compartió que no dejó de ser una sorpresa la integración a su equipo de quien por varios años representó a su competencia. “Es para nosotros es un recurso que sabemos que va a ser un éxito y va a ser importante todo lo que este programa va a darnos”, dijo tras reconocer que Lenin López no debió salir de la pantalla.

El comunicador retomará la pantalla creyendo fielmente en que, aún con los cambios que rodean el ejercicio del periodismo, la profesión sigue intacta.

“He visto el periodismo evolucionar, pero siempre digo que lo que evolucionan son las herramientas para ejercer el periodismo. Pero el periodismo es uno y el periodismo se tiene que hacer con mucha responsabilidad, con mucha ética y con mucho compromiso”, afirmó. “Regreso a la pantalla con mi estilo, mi compromiso, y para mí ser periodista y ganarse el respeto de la gente hay una sola cosa que se necesita y es amar a su país, y el que ama a su país, quiere lo mejor para su país y va a hacer un buen trabajo”.

En la conferencia de prensa, encabezada por el presidente de Telemundo, José Cancela (derecha), participaron la vicepresidenta de noticias del mismo canal, Dialma Santiago, y la familia del periodista, la esposa Priscila Vigoreaux y los hijos Rafael Antonio y Lena. (Suministrada)

Respeta acuerdos con Wapa TV

La razón de la salida de Rafael Lenin López de Wapa TV no se compartió oficialmente por ninguna de las partes. Trascendieron, sin embargo, diversas versiones, incluida una sobre una aparente diferencia de criterio con la gerencia de la estación.

Sobre este particular, el periodista prefierió no hablar por respeto a un acuerdo de aparente confidencialidad.

“Mucho se ha hablado sobre qué pasó, qué no pasó y de lo que se ha dicho, nada se ajusta realmente a la realidad”, aseguró. “Estuve 22 años allí; fui reportero, fui reportero ancla, fui director de noticias y la verdad es que me llevo muchas experiencias buenas, mucho aprendizaje, muchos éxitos y eso es lo que traigo aquí a desarrollarlo de cara a este nuevo proyecto. Sobre esos detalles de esa etapa, prefiero no hablar y tampoco quiero hablar por respeto a unos acuerdos que hubo entre las partes y prefiero dejarlo así”.