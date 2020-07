View this post on Instagram

Puedo moriiiiiir de amoooor!!!! @ivanis.valeria lleva días escondiéndome su birrete de graduación 🎓 esperando este momento para sorprendernos. No existen palabras en este mundo para yo describir el impacto de estas letras escritas en el accesorio más simbólico de lucha, entrega y sacrificio para construir futuro. Eres nuestro orgullo Valeria y el mejor ejemplo para @valentinagirlpower aquí siempre para impulsarte y ayudarte a alcanzar toooodas tus metas -mami !!!!