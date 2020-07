Lo dijo y lo cumplió. Desde que se despidió de su público del desaparecido programa “Dando Candela” (Telemundo), la presentadora Saudy Rivera sostuvo que estaba “lista para lo próximo” sin ni siquiera sospechar que dos meses después estaría anunciando su regreso a la televisión. Esta vez como productora y animadora del programa “Papeleta Rosa” de Mega TV.

El espacio televisivo -enfocado en entretenimiento y análisis político- irá al aire a partir del lunes, 10 de agosto de 2:55 p.m. a 3:55 p.m. de lunes a viernes. De igual manera se transmitirá por la emisora Zeta 93 FM.

“Dentro de las muchas oportunidades que Dios tiene para mí, me presento esta que me da la gran oportunidad de venir con los brazos llenos con una propuesta que yo diseñé y cree en el 2018”, dijo la periodista. “Era ahora que me tocaba, era en el 2020. Uno propone y Dios dispone. Cuando la gente buena de SBS y Mega TV me mandan a buscar con buenas intensiones y muchos deseos de que compartiera la pantalla con ellos, le presenté mi propuesta y gracias al Señor les gustó”, continuó sobre el programa que compartirá con Freddo Vega y su personaje “Magda”.

Rivera manifestó que “Papeleta Rosa” viene sostenido de hechos y realidades al ser las mujeres quienes componen el mayor porciento de votantes en la isla. Ante esta verdad, la también editora pretende darle voz a las féminas durante el proceso electoral.

“Ese rosa viene con fuerza. No es el femenino frágil que muchos pudieran pensar que nos encanta. Las mujeres tenemos la fuerza, tenemos ese poder. No necesitamos que nos reconozcan los hombres. Lo que necesitamos es el espacio para hacernos sentir y el valor para reconocer que tenemos tanta capacidad que somos quienes decidimos las riendas del país y esta vez vamos a llegar a las urnas con la sabiduría y el conocimiento de quién es cada uno de los componentes de esa papeleta del 3 de noviembre”, precisó.

Durante el programa de una hora, los televidentes podrán disfrutar de secciones como “Yo soy Puerto Rico”, “78 razones por Puerto Rico”, “Radiografía del Senado”, “La Cámara del Pueblo”, “Repaso al Pasado” y “Artista o Político”. En entrevista con El Nuevo Día, Rivera prometió que los espectadores van a conocer a cada candidato en su carácter laboral, personal, familiar y otras perspectivas importantes.

Sixto Pabón, vicepresidente de SBS Puerto Rico, expresó a través de comunicación escrita que están “muy contentos y emocionados con la integración de Saudy. Es un gran momento para la empresa ya que el lanzamiento surge en momentos en donde Mega TV se ha convertido en el canal de más crecimiento, con una programación de sobre 300 horas semanales. Nuestra misión sigue siendo la misma, seguir abriendo talleres para talentos puertorriqueños, mientras nos sigan apoyando como hasta ahora”.

De igual forma, Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico, mencionó que “en Rico se necesitaba producir un programa de índole político que orientara a la audiencia con más profundidad, pero que a su vez, permita que el público los conozca en otros ángulos. Saudy es una presentadora muy carismática, preparada y que goza del cariño del pueblo puertorriqueño y estamos seguros de que nuestra audiencia la va a respaldar. Mega TV está listo para satisfacer todas las demandas de nuestros clientes para que puedan llegar a sus audiencias a través de todas nuestras plataformas digitales, promociones y una tecnología avanzada”.