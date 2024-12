“Se alinearon los planetas”: la emotiva razón del paso de Julio Rivera Saniel a Telemundo

¿Cómo defines tu paso por Wapa Televisión?

“Fue un paso importantísimo. Antes de Wapa yo no había hecho televisión y entre a los medios de comunicación porque me gustaba escribir y quería escribir. Posteriormente, la vida me llevó a radio y Kike Cruz me escuchó y me pidió hacer una prueba de televisión y entré. La vida me ha ido acomodando y yo me he dejado acomodar. Esa experiencia de Wapa fue fundamental para presentarme ante la audiencia como un reportero de televisión. Conocen mi rostro y me conocen precisamente por Wapa. Ha sido una pieza fundamental en mi desarrollo profesional y sin eso, indudablemente no estaría aquí hoy”, declaró visiblemente agradecido.