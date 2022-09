El estreno del programa “Burbu Nite”, que estaba pautado para el lunes 19 de septiembre por Wapa Televisión, fue aplazado, según dio a conocer Migdaliz Ortiz, relacionista del mencionado canal de televisión.

El paso por Puerto Rico de la tormenta tropical Fiona, la cual podría convertirse en huracán Categoría 1 cuando toque las costa suroeste de la isla, obligó a Wapa TV a posponer el este estreno, dado a que se encuentra ofreciendo una cobertura noticiosa extensa sobre este fenómeno atmósférico.

Hace unas semanas se había anunciado que la empresaria y presentadora de televisión, Angelique “Burbu” Burgos, alcanzaba otro paso importante en su carrera con este programa en el cual también debuta como productora ejecutiva, y marca su regreso al “prime time”.

La producción se transmitirá todos los lunes a las 10:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa América.

“Estoy bien feliz porque Dios siempre nos educa de que las cosas pasan en su tiempo y no en el nuestro. He sido bien bendecida de estar rodeada de un grupo de personas maravillosas que me han acompañado y guiado en esta aventura. Siempre he trabajado duro en todo lo que anhela mi corazón y esta gran oportunidad que me dan, la tomo con mucho compromiso y no fallaré. Hace mucho tiempo, tengo el sueño de producir mi propio espacio y ahora que lo veo listo para estrenarse, me causa mucha emoción. Le agradezco a ese público que me sigue en cada paso que doy por su apoyo, por su cariño y, sobre todo, por aceptarme tal como soy. Sé que cuento con ustedes, todos los lunes a las 10:00 p.m., en esta nueva etapa de mi vida que me causa mucha felicidad y que es un reto importante para mí”, dijo Burgos entonces.

El programa, de contenido variado, contará con una escenografía moderna y ecléctica que combinará varios elementos, al estilo de la presentadora. El video de apertura de “Burbu Nite” se grabó en lugares icónicos en diferentes partes del mundo, como París, Londres, México y Puerto Rico.

Además, el espacio recibirá invitados especiales de reconocimiento local e internacional. Asimismo, contará con la colaboración de talentos destacados en la isla que acompañarán a la también locutora para que sus noches sean divertidas. Uno de los elementos distintivos de “Burbu Nite” será que discutirá temas en tendencia y contará con la participación de una pareja de ciegos que compartirán su visión de vida.