“Sucio e ignorante”: Fuerte careo entre Patricia Navidad y Lupillo Rivera en “La casa de los famosos All-Stars”

“Señora Patricia Navidad, yo no me enredo con usted, ni con la gente que vota por un presidente como Trump, que está dedicándose a sacar a su público, al público que la hizo a usted artista y a los inmigrantes” , respondió Rivera.

“En primer lugar, yo no voté, yo opiné, como todo el mundo tiene derecho a opinar. En segundo lugar, votaron la mayoría de este país precisamente para buscar algo mejor para ellos, para sus familias y para su gente, porque es lo que todo el mundo desea. Ahora, punto y aparte, lo que hagan o dejen de hacer los políticos no es responsabilidad de los votantes. Eso te hace ser sucio e ignorante. Gracias”, ripostó visiblemente indignada Navidad.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que la también exhabitante de la tercera temporada del “reality show” , donde resultó ganadora la modelo boricua, Madison Anderson Berríos , es fuertemente criticada y cuestionada por sus posturas políticas.

“Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, (Trump) es la mejor opción, no solo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero”, escribió el pasado año Navidad a través de su cuenta de Instagram acompañada de un “selfie” con una gorra con la frase del republica “Make America great again” (Hagamos grande a América otra vez).