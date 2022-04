La vida puede llevarte por caminos misteriosos que se convierte en propósitos. De esta filosofía puede dar fe la veterana periodista Sylvia Gómez, quien descubrió su pasión en el periodismo sin proponérselo y es donde ha edificado una sólida carrera por más de cuatro décadas.

La reportera de Telenoticias de Telemundo conoció el medio de la televisión hace 50 años, 47 de estos dedicados al periodismo televisivo.

Por su trayectoria de cinco décadas en la televisión, precisamente, la reportera recibirá el 12 junio de este año el premio Silver Circle EMMY por su labor en el medio de comunicación. Este año, la también reportera televisiva, Luz Nereida Vélez de Wapa Televisión recibe la prestigiosa distinción que reconoce a profesionales de la industria de la Televisión en la Florida, Luisiana, Alabama-Pensacola y Puerto Rico que han trabajado en el medio por más de 25 años.

Para Gómez es un honor y orgullo recibir el premio que valida que su elección por el camino del periodismo, aún cuando añoraba dedicarse al teatro, fue correcta.

La periodista realizó un bachillerato con dos concentraciones en drama y en literatura inglesa. Una vez se gradúo su sueño era desarrollarse como actriz. De hecho, hizo varias obras de teatro, participó en novelas y entró al área de producción como asistente. Llegó a la televisión en el 1972 a cargo de la animación de un programa en WIPR, canal 6.

En esa misma década, solicitó en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan, un grado de maestría en Literatura Inglesa en Estados Unidos y mientras estudiaba tomó varios cursos de radio y televisión que incluían producción y preparación de documentales. En ese momento su aspiración era desarrollarse como actriz y profesora de literatura.

Su debut en un noticiario

“Quería seguir haciendo teatro. Es muy duro vivir del teatro. Me fui a hacer la maestría y pensé hacer un doctorado, porque pensaba que podría ser profesora de literatura inglesa. Entonces vi esos cursos en radio, televisión allí y los cogí. Eran cursos de preparación de documentales y eso me fascinó. Me volví loca con eso”, rememoró la periodista sobre sus pasos en la década de 1970.

Gómez explicó que al tomar los cursos en la universidad de Michigan pudo “hacer todo para noticias y para televisión”. Conoció los roles de un director, productor, camarógrafo, reportero y presentador de noticias.

De hecho, en esos cursos universitarios fue que por primera vez experimentó el discrimen, por su acento latino. En otras incidencias a lo largo de su carrera como periodista televisiva ha sido objeto de discrimen en el ámbito laboral cuando fue removida en la década de 1990 de la posición de presentadora de noticias y en la actualidad junto a otras colegas del Telemundo demandó al patrono por inequidad salarial y discrimen por género. El caso se ve en foro federal.

“En todas partes hay discrimen. Cuando hicimos la práctica como de ancla y ese tipo de cosas, los estudiantes hicieron comentarios un poco fuera de lugar. Los comentarios eran por ser mujer latina y porque tenía un poco de acento. Dijeron que no servía para eso. Recuerdo que el profesor se molestó y les llamó la atención. Les dijo: ‘Déjenme decirles una cosa de todas las personas que están en esta clase en este momento, la única persona que tiene posibilidades de destacarse en noticias de televisión es ella”, recordó la comunicadora que una vez llega a Puerto Rico fue citada por Carmen Junco, pionera en la dirección de WKBM-TV Canal 11, como gerente general para hacerle una prueba en directo como reportera.

Era el 1975 y la comunicadora debutaba frente a las cámaras del Canal 11 como reportera y luego como mujer ancla de noticias. Estuvo en el Canal 11 hasta el 1979 y luego pasó al Departamento de Noticias de Wapa Televisión y estuvo un año, ya que Telemundo la reclutó en el 1980 como reportera y mujer ancla de Telenoticias en WKAQ-TV Canal 2. Fue presentadora de noticias hasta el 1994, luego Ivonne Soya la sustituyó y desde ese tiempo hasta el presente se desempeña como reportera en el Canal 2.

Compartió roles como presentadora de noticias con el fenecido periodista y hombre ancla, Aníbal González Irizarry, a quien considera el modelo a seguir en el periodismo televisivo en Puerto Rico.

“A esta profesión le cogí un amor inmenso. Carmen Junco era muy buena, era extraordinaria. Ella me dio muchas oportunidades que agradezco infinitamente. Ella me dejaba hacer entrevistas de todo tipo. Yo hice cosas de investigación, documentales. Recuerdo que hice un documental sobre la violación y entré a las cárceles a entrevistar violadores. En aquella época yo era una nena, pues ella me permitió hacer todo eso. Esta carrera ha sido extraordinaria desde los inicios”, afirmó la comunicadora que ha ganado tres premios Emmy del Suncoast Chapter.

Al repasar las satisfacciones de su carrera como periodista destaca el poder especializarse en temas sobre el ambiente y ser fuente de información para educar y proteger el planeta. A través de su trabajo adelantó el periodismo de soluciones al presentar por 21 años la sección dedicada a temas del medioambiente en el noticiario del Canal 2. Fue la primera reportera de la televisión puertorriqueña en hacer una extensa serie de reportajes sobre los problemas ambientales de nuestras costas y mares. A raíz de esta labor, la comunicadora fue incluida en el Who’s Who Environmental Registry.

“A mí me fascina realizar trabajos más extensos, más que un reportaje de diario. Me gustan los documentales y gracias a Dios he tenido a lo largo de mi carrera la oportunidad para hacerlo varias veces. Lo que me apasiona son los temas ambientales. No lo estoy haciendo ahora mucho, pero es lo que me gusta. Entiendo la cobertura ambiental es muy importante para el país porque puedes educar y crear conciencia. Denuncias cosas que estén haciéndose incorrectamente y expones soluciones. Hace mucha falta”, resumió la reportera que abrió la brecha para el periodismo ambiental en la televisión puertorriqueña.

Gómez narra con orgullo cómo se sentaba en el pasado en la mesa de Redacción de Telenoticias a proponer reportajes que abarcaran los temas ambientales. Defendió muchas veces sus posturas sobre por qué era importante este tipo de cobertura en el formato de noticias y vive agradecida de mantenerse firme. La reportera lamenta que con las limitaciones presupuestarias no se pueda desarrollar como antes una sección dedicada al tema ambiental, pero siempre que su agenda lo permite procura presentar alguna historia relacionada.

La reportera siempre ha procurado mantenerse elocuente, vertical y con el temple requerido para reportar noticias frente a las cámaras. El único momento que recuerda que los sentimientos la conmovieron en medio de una transmisión en directo fue con uno de los derrames de petróleo que ocurrió en las aguas costeras de San Juan que pintaron de negro el Océano Atlántico.

“Las emanaciones del petróleo las sentía. Sentía que me ahogaba. Se me formó un taco en la garganta y casi no pude hablar en el reportaje en vivo. No podía hablar y al terminar el reportaje estaba mareada. Me afectó mucho por el desastre ambiental”, sostuvo.

Sigue muy productiva y sin pensar en el retiro

El retiro no es una noticia que Gómez contemple de forma inmediata. Aseguró sentirse productiva y con muchas ganas de seguir descubriendo por qué el periodismo la apasiona con intensidad .

Cuando llegue el retiro, aspira retomar cosas que detuvo como volver a pintar y estudiar música.

La telerreportera fue además profesora en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, por lo que no desalienta a las nuevas generaciones a que estudien la profesión. Eso sí, aclaró que enfatiza en que no todo es frente a cámaras, porque hace “mucha falta, editores, productores y camarógrafos”.

Aseguró que ser mujer nunca la ha limitado en la cobertura diaria de noticias y que le encantaría ver a más mujeres en el campo de las comunicaciones desde diferentes roles.

Al principio hablaste de discrimen, siendo estudiante. Tú has sido víctima de ello a través del tiempo, aquí en el canal. ¿Actualmente hay activo un caso sobre una demanda por equidad salarial y discrimen de género?, preguntó El Nuevo Día.

“Bueno, eso es correcto, pero no puedo hablar. Eso es algo que está en manos de los abogados en este momento”, puntualizó la reportera.

En el foro federal se ven las demandas por separado de las reporteras Gómez, Charito Fraticelli e Ivette Sosa al canal por discrimen por género e igual paga por trabajo.