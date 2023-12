La conductora y actriz puertorriqueña, Tania Mamery, no puede resistir tanta emoción tras recibir una nominada por su participación como actriz y productora de la séptima temporada de la serie americana, “The Bay”.

Esta es la primera nominación para Mamery quien fue contactada directamente por el director de la serie, Gregori Martín, para darle la buena noticia que como parte de la producción estaba nominada a los Premios Emmy.

El próximo viernes, 15 de diciembre del 2023 se transmitirá la edición 50 de la entrega de galardones desde Los Ángeles por la cadena estadounidense CBS en Estados Unidos y Puerto Rico.

“Estaba súper emocionada por mi nominación, pero al ver lo que estaba pasando con las protestas pensé que no se daría la ceremonia. Cuando los organizadores de los Emmy me contactaron con la nueva fecha no podía con la emoción porque sé que es una oportunidad única poder estar en la ceremonia nominada”, comentó la hija del fenecido productor Topy Mamery.

PUBLICIDAD

Los premios originalmente estaban pautados para el 16 de junio, pero por la huelga de escritores y actores en Los Ángeles estuvo en pausa hasta que confirmaron la nueva fecha hace 3 semanas.

La serie “The Bay” ha ganado 23 premios Emmy y este año también compite como “Outstanding Daytime Drama Series”, “Outstanding Writing Team for a Daytime Drama Series” y “Outstanding Directing Team for a Daytime Drama Series”.

La también presentadora viajará a Los Ángeles para estar en la alfombra roja y en la premiación. De ganar, aseguró que no sabe exactamente qué dirá pero que sí está segura que se lo dedicará a su padre que el pasado 2 de diciembre se cumplieron nueve años de su fallecimiento.

Recientemente se volvió viral una conmovedora carta que la comunicadora publicó en sus redes sociales que le había escrito su padre cuando era niña.