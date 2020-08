Bajo el lema “Eso es lo que hacemos”, se llevó a cabo la 46ta edición del Teletón de SER de Puerto Rico en el Coliseo de Puerto Rico – José Miguel Agrelot, a la vez que se conmemoran 70 años de servicio ininterrumpido de la Institución.

El evento, que comenzó desde temprano en la tarde, y que contó con la animación de queridas personalidades de la televisión como Sandra Zaiter, Nuria Sebazco, Aixa Vázquez, Yizette Cifredo, Normando Valentín y José Santa, y que cumplió con la promesa de una variada oferta de entretenimiento para toda la familia, culminó a las 5:00 pm con un total recaudado de $1,877,230.

Sin embargo, los organizadores del evento benéfico dieron a conocer a los medios de comunicación que una vez concluido el Teletón, el artista urbano Ozuna, a través de su propia fundación benéfica realizó un donativo de $122,770 mil. De esta manera el gran total del Teletón de SER de Puerto Rico para el 2020 se elevó a $2 millones.

“iGracias, gracias, gracias Puerto Rico! iGracias por tu compromiso! Sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que nuestro pueblo está pasando por uno de los momentos más difíciles y retantes de su historia, pero también sabíamos que somos puertorriqueños y eso nos hace fuertes y resilientes y por eso nunca dudamos de que a pesar de no tener una meta establecida esa cifra final nos sorprendería. Lo que nunca imaginamos era la capacidad tan grande de desprendimiento y solidaridad de nuestra gente aún de cara a sus propios retos y adversidades. Dando de lo que tienen para ayudar a los que más necesitan. Me conmueve y me enorgullece poder decir que este año, no solo logramos un objetivo, sino que sobrepasamos todas nuestras expectativas.” apuntó emocionada la presidenta y principal oficial de la institución, Nilda Morales.

La animadora Sandra Zaiter y Karla Ortiz conversan durante un segmento del Teletón.

“El 2020, año en que nuestra institución cumple 70 años de ofrecer servicio ininterrumpido en esta hermosa isla, que a su vez nos ha dado tanto, será sin duda un año para recordar. No solo por sus vivencias sino por sus enseñanzas”. añadió

El Coliseo de Puerto Rico, convertido en un estudio de televisión fue escenario de las más impactantes historias de superación, valor y perseverancia de participantes y familiares de SER, que relataron esa transformación de vida que ha sido la misión y norte de la institución por esos pasados 70 años.

Para cooperar y participar de las actividades que realiza la organización como voluntario y donante, pueden llamar a SER de Puerto Rico al (787) 767-6992 o al (787) 767-6710. En Ponce es 787- 813-1972. Para más información sobre la institución puede acceder a www.ser.pr