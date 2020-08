El amor es una mezcla de compromiso, entrega y sacrificios. De eso puede dar fe el gimnasta puertorriqueño Tommy Ramos, quien el pasado domingo renunció a su sueño de convertirse en el próximo ganador de “Exatlón Estados Unidos” para asegurar la permanencia de sus compañeros Fernando Lozada y Nate Burkhalter. También para evitarle una responsabilidad adicional a su esposa, la voleibolista profesional Vilmarie Mojica.

“Más que la lesión en mi rodilla derecha, tenía conocimiento de que mi equipo (Famosos) se encontraba en una desventaja numérica. No me iba a perdonar ir a un duelo de eliminación en el que solo se midiera la puntería y poner en peligro el futuro de alguno de mis compañeros. En este caso de Fernando Lozada, quien cuenta con toda la aptitud física para convertirse en el próximo ganador. Además, las prioridades cambian. Tengo dos hijas menores y no podía permitir llegar lesionado a la Isla y que mi esposa tuviera que hacerse cargo de mí. Me siento bien, pleno y en paz”, afirmó el atleta en entrevista con El Nuevo Día.

Hoy, al analizar toda su ejecutoria durante la cuarta temporada de la “competencia más feroz de la televisión”, Ramos reconoce que en ningún momento se sintió cansado, pero sí tuvo otra mentalidad. Este factor lo llevó a desenvolverse de una forma distinta a la primera temporada, donde se posicionó como uno de los competidores más fuertes.

“En la primera temporada sentía unas ganas inmensas de comerme el mundo y no me importaba mi estado físico. De hecho, terminé con un desgaste físico que me llevó al hospital. En esta ocasión fue distinto. Decidí disfrutar el momento y gozármelo todo, sin prisas y sin expectativas”, precisó este natural de San Juan, para quien Chuy Almada e Isaiah Vidal son los atletas más fuertes de la competencia y a quienes ve llegando a la final.

Sobre cómo compara la primera temporada versus la cuarta, el campeón de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2010 admitió que el grupo debutante de “Exatlón Estados Unidos” siempre será especial.

“Las personalidades de esos equipos se complementaban a la perfección. No sé si fue el ‘casting’ que hizo Telemundo, que buscó personajes distintos y con historia, pero siempre estarán en un rincón muy especial de mi corazón y sé que en el del público también. No estoy diciendo que no me lleve con los de la edición 2020. Igual son extraordinarias personas”, aseguró.

Durante las transmisiones que se realizan de lunes a viernes a las 11:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m., el público ha podido presenciar algunas diferencias entre el boricua y la mexicana Nona González. Esto, según el gimnasta, se debe al parecido en personalidades que existe entre los dos. Aún así, no le guarda rencor y alegó tener una relación saludable con la competidora.

“Yo siempre evito tener dramas y me parece que mucho de lo que pasaba entre Nona y yo es porque ambos somos demasiado transparentes. Pecamos de eso. En muchas ocasiones no sabemos decir las cosas y eso se presta para malinterpretaciones, pero somos muy buenos amigos”, continuó.

A preguntas de si volvería o no a la competencia en algún momento, Ramos contestó que si le hubieran preguntado hace unos días hubiera dicho que no. “Sin embargo, no sé qué rayos tiene ‘Exatlón’ que te envuelve y ahora digo que sí, volvería”, aseveró.

El atleta aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo del público que lo siguió durante la primera y cuarta temporada. También los invitó a mantenerse pendientes a todo lo que sucede con la lesión de su rodilla derecha.

“Gracias a todos mis fanáticos por lograr que yo regresara a las arenas de ‘Exatlón’. Gracias a la producción y a mi familia roja. Gracias a mi equipo de trabajo que mientras yo estaba dejándolo todo en la competencia estuvieron manteniendo mis redes sociales vivas”, concluyó.