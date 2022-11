La historia de amor de la presentadora puertorriqueña, Adamari López, y el coreógrafo español, Toni Costa, empezó como dice y se titula el éxito de Frankie Ruiz: “Bailando”. Este domingo, el exintegrante de “La casa de los famosos 2″ fungirá como artista invitado en la gala semifinal de “Mira Quién Baila All Stars 2022″, “reality show” en el que conoció a la coanfitriona del programa “Hoy Día”, de Telemundo, en el 2011.

“Toni Costa regresa a ‘Mira Quién Baila’ para apoyar a nuestras estrellas en la gran semifinal. ¡No te lo puedes perder este domingo por Univision!”, lee el mensaje que publicó la cadena de televisión a través de la cuenta de Instagram del programa conducido por Chiquinquirá Delgado y Mane De La Parra. El natural de Valencia, España, por su parte, compartió la promoción en las historias de la misma red social.

La gala semifinal de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ se debatirá entre María León, Ferdinando Valencia, Miguel Martínez, Jorge Anzaldo y la puertorriqueña, Ana Isabelle. Precisamente, la actriz radicada en Nueva York estuvo de visita ayer en la isla y conversó con El Nuevo Día sobre la esperada noche.

“Estoy lesionada, es algo que me gustaría que supieran”, confesó la cantante que representa a la fundación sin fines de lucro, March of Dimes. La multifacética artista expuso que se lastimó un aductor desde la segunda semana de la competencia de baile de Univision.

La ahijada musical de Luis Fonsi advirtió que aunque realizó este viaje “relámpago” a Puerto Rico, su mayor enfoque –actualmente- está en ganar la competencia y defender su causa benéfica. La intérprete del éxito “La vida es bella”, en colaboración con el desaparecido dúo Chino & Nacho, explicó que al reducirse el grupo de participantes, la cantidad de bailes y las responsabilidades aumentaron.

“El grupo se hace menor, pero yo con todo. Dándolo, como dice Paulina, ‘con Tokio’ para hacer orgulloso a mi bello Puerto Rico”, manifestó.

López y Costa, por su parte, se separaron en mayo de 2021. “Hoy quiero compartirle que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracterizan prefiero que la escuchen de mí”, comunicó la artista sobre su relación de casi diez años con el bailarín español en un vídeo en sus redes sociales.