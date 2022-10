Cuando el bailarín español, Toni Costa, entró a “La Casa de los Famosos 2″ lo hizo con un objetivo en mente. “Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca”, fueron las palabras con las que el natural de Valencia se despidió de su hija Alaïa el pasado mes de mayo.

Esta semana, la expareja de la presentadora puertorriqueña, Adamari López, publicó un vídeo firmando un documento importante, y para añadirle misterio al asunto, motivó a sus seguidores a adivinar de qué se trataba.

“La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien. A ver familia, ¿qué estoy firmando? (Y no digan: ‘un papel‘. Jaja.) Pónganse creativos en la respuesta, pero no tóxicos. Jajajaja”, lee el mensaje.

Aunque algunos, la pegaron, esta tarde, Costa reveló que compró su primera casa. De esta manera, el cuarto finalista del “reality show” de Telemundo, cumplió su sueño y la promesa que le hizo a su hija de siete años.

“¡Familia! Estoy feliz de compartir que sí lo logré y mi sueño se cumplió”, escribió en su cuenta de Facebook, en donde confirmó la noticia. “Princesa mía, esto es por ti y para ti. Te dedico cada uno de mis logros. Te amo y estoy listo para comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas”, agregó.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el coreógrafo, quien actualmente se encuentra en Puerto Rico, quiso recibir las llaves de su nueva casa acompañado de Alaïa. Allí lo esperaba un hermoso arreglo de globos, un detalle de su novia, Evelyn Beltrán, desde Austin, Texas.

“¡Ya tenemos casa!”, dijo en el vídeo. “Cuando entró le dije (a Alaïa) que eligiera su cuarto. Subió, vio el ‘master’ y dijo: ‘Este me gusta’”, narró entre risas.

“Está contentísima, ya quiere decorarlo y piensa en los tonos, la pared, el papel. Quiere un espejo para maquillarse, una televisión para ver sus dibujos”, continuó el feliz propietario.