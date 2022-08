El bailarín y coreógrafo español, Toni Costa, se convirtió esta noche en el cuarto finalista de “La Casa de los Famosos 2″. Luego de 91 días encerrado en la mansión, la expareja de la presentadora puertorriqueña, Adamari López, obtuvo el 14.6% de los votos.

“Toni, fue un placer tenerte en mi casa. Demostraste que lo amable no quita lo valiente, que la educación y la buena cuna siempre se notan, y a ti, Toni, a ti, te distinguen. Nos dejaste ver tu fragilidad, nos sorprendiste con tu fuerza y decisión, con tu carácter y honestidad. Toni, todos disfrutamos de tus clases de zumba, tus coreografías en las fiestas, tus sabrosos pancakes y tus paellas. Toni, adiós, ha llegado la hora de que salgas por la puerta grande”, fueron las palabras de “La Jefa” para el habitante.

Costa fue el competidor que obtuvo menos nominaciones para abandonar la competencia. De igual modo, ganó la “prueba del líder” una vez.

“Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo lecciones y me llevo que, oye, valió la pena estar 91 días encerrado. Como siempre he dicho, fui yo. No estaba haciendo estrategias ni juegos”, fueron las primeras palabras del español tras su salida de la mansión.

El cuarto finalista de la segunda temporada fue sorprendido con la presencia de su mamá, Carmen Lozano, quien viajó desde España para la gala final.

En las redes sociales, muchos acudieron a la cuenta de Instagram de la cadena de televisión para expresar su descontento. “Robo total”, “No”, “¿Cómo es posible?”, “Esto no es justo”, fueron algunos de los comentarios.

A través de Héctor Sandarti, presentador del “show”, Telemundo confirmó la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.