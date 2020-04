Sin duda alguna, los eventos deportivos a nivel mundial son uno de los grandes ausentes durante las pasadas semanas en las que el mundo se paralizó debido a las medidas de aislamiento social que se han tomado por el coronavirus. Para los fanáticos de cualquier tipo de deportes han sido días muy duros en los que, acostumbrados a estar pegados a las noticias diarias en SportsCenter de ESPN y ver juegos en vivo a diario, esa falta de entretenimiento ha llevado a buscar en YouTube partidos históricos que por suerte alguien los subió a esa plataforma.

Sin embargo, en los servicios de “streaming”, como Netflix, Amazon Prime, ESPN+, HBO Go y Disney+, entre otros, ofrecen un sinnúmero de películas, documentales y series dedicados a todo tipo de deportes a nivel global. Esto significa que hay cientos de horas que podrían llenar, aunque sea por unos minutos, el vacío que ha dejado la ausencia de eventos deportivos. Aquí te dejo con alguno de los mejores que puedes ver y disfrutar.

All or Nothing Brazil National Team (Amazon Prime Video)

Esta popular serie original de Amazon Prime se enfoca en todo el proceso que pasó la selección nacional de fútbol de Brasil antes, durante y después de participar en la Copa América de 2019. Durante más de cuatro semanas, las cámaras grabaron entrenamientos, entrevistas con su dirigente y jugadores, así como tomas de los partidos y narran, de una forma muy elocuente todos los altos y bajos del equipo hasta convertirse en campeones.

Icarus (Netflix)

Ganador del Oscar como mejor documental en 2018, Icarus muestra la cruda realidad del dopaje en los deportes. Dirigido y protagonizado por Bryan Fogel, este documental expone cómo de un “experimento” para ver cómo el dopaje ayuda a los atletas en su rendimiento, el científico ruso Grigori Ródchenkov termina exponiendo a la luz pública un escándalo mundial sobre el dopaje institucional que llevó a cabo el Comité Olímpico de Rusia con sus atletas de alto rendimiento.

Free Solo (Disney+)

Este documental lleno de adrenalina y tensión, ganador del Oscar como mejor documental en 2019, muestra al reconocido escalador Alex Honnold subir uno de los montes más peligrosos y difíciles en mundo sin una cuerda que lo auxilie en caso de una caída. Los cineastas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin muestran todo el proceso de preparación física y mental de Honnold mientras busca hacer lo impensable: escalar El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite sin protección.

O.J. Made in America (ESPN+)

La controversial figura de OJ Simpson es la figura central de este documental, que nos lleva a conocer detalles de la vida de este deportista y actor desde su infancia, su adolescencia, sus años como estrella de la Universidad del Sur de California, hasta convertirse en uno de los mejores running backs de la NFL, actor de películas y esposo. OJ Made in America busca explicar, de alguna manera, las razones de su comportamiento luego de ser acusado de la muerte de su ex esposa y al ser convicto en Las Vegas por robo y secuestro.

When We We’re Kings (HBO Go)

Esta es una verdadera joya, dirigida por Leon Gast, sigue los pasos de los boxeadores Muhammad Ali y George Foreman durante el 1974 y quienes se enfrentaron en el país africano Zaire, conocido actualmente como la República Democrática del Congo. Esta es una de las peleas más famosas de Ali, promocionada en su momento por el promotor Don King como el Rumble in the Jungle. When We We’re Kings ganó el premio Oscar como mejor documental en 1996.

Four Days in October (ESPN+)

Para los amantes del béisbol, este documental muestra la improbable victoria de los Red Sox de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, luego de estar abajo en la serie 0-3 contra sus archirrivales Yankees de Nueva York. La historia muestra entrevistas realizadas a jugadores, quienes narran de forma cronológica todo lo que pasó durante la milagrosa remontada de este equipo, que propició que ganaran su primera Serie Mundial desde 1918.

Diego Maradona (HBO Go)

Diego Armando Maradona es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Este documental muestra los años de gloria del “Pelusa” en su paso por Italia, cuando se convirtió en una estrella mundial llevando al modesto equipo del Nápoles a obtener el campeonato de la liga de fútbol italiano, algo impensable en aquellos años. Esto coincidió con su magistral exhibición durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986, celebrado en México y que lo catapultó como el mejor jugador de su generación. De la misma forma, el documental muestra el lado oscuro del argentino, quien tiene que lidiar con la droga y con sus infidelidades durante todo este periodo de su vida.

Formula 1 – Drive to Survive (Netflix)

Esta serie, que estrenó recientemente su segunda temporada, les brinda a los fanáticos de las carreras de autos y de la Fórmula 1 la oportunidad de adentrarse tras bastidores en la vida de los equipos y de los pilotos que participan en el campeonato. Ambas temporadas echan un vistazo a las temporadas del 2018 y 2019 y está editado de forma que la mayoría de los equipos participantes, junto con sus jefes y los pilotos, se convierten en el protagonista en alguno de los interesantes episodios.

El día menos pensado (Netflix)

Recién estrenado, “El día menos pensado” permite acompañar durante toda la temporada 2019 al equipo de ciclismo español Movistar mientras participa en todas las carreras más importantes como el Giro de Italia, el Tour de France y la Vuelta de España. El documental se centra en las figuras más importantes del equipo como Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz y cómo estos pueden lidiar con la presión de la competencia.

Losers (Netflix)

En los deportes siempre tiene que haber un perdedor. Con esto en mente, esta serie muestra ocho historias diferentes de equipos o deportistas que han logrado tomar todo lo negativo que pueda tener el perder hasta convertirlo en un elemento positivo que los ha llevado a ser exitosos en el presente.

Celtics/Lakers Best of Enemies (ESPN+)