Luego de que el actor Brennin Hunt, uno de los protagonistas de "Rent", se lastimara el pie durante uno de los ensayos el sábado, la producción del musical tuvo que recurrir a escenas pregrabadas para la transmisión en vivo que se realizó por la cadena Fox, la noche del domingo.

A pesar de su lesión, el actor y los productores estaban claros que "el show tenía que continuar". Y sin duda así fue, ya que Hunt quiso formar parte de tan importante evento que se denominó "Rent Live" para la cadena Fox. Así que para arrancar el show, se presentaron escenas pregrabadas de Hunt durante los ensayos.

Hunt, quien interpreta el papel del rockero Roger Davis, se fracturó el tobillo durante los ensayo el sábado.

De acuerdo al sitio Us Weekly, Hunt, no apareció al principio del musical, donde también participan el veterano de Broadway Brandon Victor Dixon, y a los reconocidos actores Tinashe y Mario, así como a Vanessa Hudgens de “High School Musical”

De acuerdo al sitio especializado, el público de casa tuvo una impresión muy diferente a los que se encontraban en el estudio. Ya que el elenco cantó algunas piezas en vivo, mientras que en la pantalla se pasaban escenas pregrabadas del musical.

La gran sorpresa de la noche fue la aparición de Hunt en una silla de ruedas de sobre el escenario, ya que el "show tiene que continuar".

The show must go on! Brennin is on stage in a wheelchair after suffering a broken bone during last night’s dress rehearsal. But the fantastic cast is still performing some of the songs LIVE for those of us in the audience! #RENTonFOX #RENT #RentLive pic.twitter.com/CU0MRvsizA