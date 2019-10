El gigante tecnológico Apple inaugurará sus propios estudios de producción con una miniserie sobre la II Guerra Mundial llamada "Masters of the Air", que continuará las anteriores ficciones de HBO "Hermanos de sangre" ("Band of Brothers") y "The Pacific".

La nueva miniserie se emitirá en la futura plataforma de streaming Apple TV+, aunque inicialmente era un proyecto pensado para HBO pero que finalmente aterrizará en la oferta audiovisual de la compañía tecnológica, informó hoy The Hollywood Reporter.

"Masters of the Air" será la tercera historia sobre la saga basada en la II Guerra Mundial producida por Steven Spielberg y Tom Hanks.

Además será la primera ficción rodada íntegramente por Apple, bajo la supervisión de los directores de la división audiovisual de la compañía, Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes anteriormente trabajaron para Sony Pictures TV.

Según The Hollywood Reporter, HBO declinó seguir adelante con el proyecto por su elevado coste, que alcanza los 250 millones de dólares, y porque las anteriores entregas de la saga no consiguieron el éxito de audiencia esperado aunque resultaron rentables con las ventas de DVD, un mercado que actualmente está en caída.

Ahora, con el renovado interés por parte de Apple, "Masters of the Air" tratará sobre las guerras aéreas, según el testimonio de los hombres alistados de la Octava Fuerza Aérea, conocidos como la Octava Poderosa.

HBO ganó seis premios Emmy (de un total de 19 nominaciones) por la primera entrega de la saga "Hermanos de sangre" y su secuela de 2010, "The Pacific", obtuvo 24 nominaciones y ocho victorias.

El servicio de televisión por suscripción de Apple estará disponible desde el 1 de noviembre, costará $4,99 al mes y cuando se compre un iPhone, Mac o iPad se dispondrá de un año de suscripción gratuito.