El encuentro público de Adamari López y Luis Fonsi en el programa "Un Nuevo Día" de Telemundo no tuvo ninguna relevancia para Toni Costa, pareja actual de la actriz puertorriqueña.

En entrevista con el programa "Despierta América" de la cadena Univision, el coreógrafo español reveló que respeta al cantautor y que confía plenamente en su prometida, la madre de su niña Alaia.

“Lo primero es que como no fue en mi año no me hace daño (la relación sentimental que hubo entre Adamari y Luis) y bueno lo segundo es que son dos personas adultas que compartieron su vida, fueron importantes una para la otra, y yo solo apoyo a mi mujer, porque como te digo no me afecta", señaló Costa.

En esa misma línea, la actriz Karla Monroig, amiga de la pareja, abogó en el segmento televisivo que los fanáticos y los medios de comunicación deben pasar la página, ya “que cada cual tiene su propia familia”.

“A mí lo que me sorprende es que siga siendo noticia. Ya pasó. Cada cual tiene su propia familia hecha. Vamos a respetar eso. No hay animosidad. Ellos se llevan bien y Toni se lleva con bien con Fonsi. Dejen el drama, señores”, señaló la esposa del cantautor Tommy Torres.

Adamari López, animadora de "Un Nuevo Día", se encuentra en los preparativos para su boda con Costa tras comprometerse en 2014 durante un viaje a Punta Cana.

López y Costa han evidenciado en más de una oportunidad que son una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues incluso cuando la actriz contrajo influenza, su novio fue su soporte y apoyo en todo momento.

Adamari López y Luis Fonsi anunciaron su compromiso en el año 2004. Se casaron en el 2006 en Puerto Rico. Como pareja enfrentaron los díficiles momentos por el cáncer de mama que le fue diagnosticado a la boricua.