Netflix anunció hoy jueves la cancelación de la tercera temporada "One Day at a Time".

El gigante de servicio por streaming informó a través de Twitter que fue una decisión difícil, ya que confiaban que la serie pudiese cautivar a la audiencia, pero no lo consiguieron. La tercera temporada estrenó en febrero.

“La elección no fue fácil: pasamos varias semanas tratando de encontrar una manera de hacer que otra temporada funcionara, pero al final simplemente no había suficientes personas vigiladas para justificar otra temporada”, reza el tuit de la cadena de servicio streaming.

We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At A Time for a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season. — Netflix US (@netflix) March 14, 2019

La serie televisiva debutó en el 2017 con las actuaciones estelares de dos puertorriqueños; la veterana Rita Moreno y el novel actor Marcel Ruiz, nieto del hunorista Silverio Pérez. El resto del elenco lo conforman Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gómez, y Stephen Tobolowsk.

Entre los grandes atractivos de la producción figura la forma en que abordaron la interpretación de una madre veterana soltera con TEPT, así como a la comunidad LGBTQ, inmigración y temas de latinos, entre otros.

La serie fue producida y co-creada por Gloria Calderón Kellett y Mike Royce, por lo que se consideró un reinicio de la comedia de Norman Lear, que debutó en 1975.

"Ha sido un gran honor trabajar con el legendario Norman Lear", dijo, el director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos.

De igual forma, el ejecutivo reconoció el trabajo de las actrices Machado y Moreno, esta última la describió como deslumbrante.

Recientemente, el joven boricua, Marcel indicó en entrevista con El Nuevo Día que confiaba en el trabajo realizado en la serie que en su caso ha sido una oportunidad de madurez y evolución artística.

“Pienso que he madurado en la disciplina del trabajo y hasta en la vida con la escuela. Antes de la serie, no es que no hacía las asignaciones, pero dejaba todo para el último momento. La serie me ha enseñado la disciplina del trabajo. Ser consistente, despertarme temprano, no ser vago, aprenderme las líneas cuando lo tengo que hacer. Es trabajo y es fuerte, no es todo lindo, pero a lo último vale la pena”, compartió el actor a quien el personaje de Rita Moreno, "Lydia" , le llama en la serie “Papito”.

Sobre Moreno, el actor afirmó tener una relación muy cercana, tanto así que la describió como su “abuela de Los Ángeles”.

Ante la súbita cancelación de la serie, el reconocido dramaturgo Lin-Manuel Miranda mostró su apoyo a la producción.