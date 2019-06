La gerencia de Telecinco anunció hoy, viernes, la cancelación inmediata de todas las ediciones de WORA-TV Noticias, informó el reportero Emanuel Vera González, quien se desempeña en los espacios de noticias del canal.

La cancelación de la programación de noticias de la emisora en el oeste deja a 19 trabajadores desempleados, confirmó la portavoz de comunicaciones de Telencinco, Damarisse Martínez a El Nuevo Día.

La determinación de la gerencia y los despidos fueron anunciados esta mañana por el gerente general Pedro Rúa Jovet y Andrés Ramírez de Arellano presidente de Telecinco Inc. y los canales WORA, ABC5 y ¡Vive!.

Vera González explicó que las razones emitidas por la gerencia para la cancelación respondieron a que no se concretó la negociación para que Telemundo Puerto Rico continúe la retransmisión en el oeste a través de WORA-TV por lo que imposibilita seguir con las ediciones de noticias, ante la falta de dinero.

La cancelación fue de manera inmediata por lo que ninguna de las ediciones de noticias ni las cápsulas informativas se transmitirán en el día de hoy.

Queridos amigos: Hace 10 meses comencé a vivir un sueño a nivel profesional: convertirme en reportero de televisión. La... Posted by Emanuel Vera Gonzalez on Friday, June 28, 2019

En declaraciones escritas, la empresa Telecinco, compañía matriz de la emisora WORA-TV, atribuyó los despidos a su proceso de restructuración como resultado de la decisión por parte de Telemundo de Puerto Rico de no renovar su contrato de afiliación y retransmisión con la estación.

“Esta determinación tiene un impacto inmediato en la proyección de ingresos de la emisora, por lo que la estación se ve en la necesidad de restructurar la empresa, incluyendo la edición local de WORA TV noticias que se transmitía vía Telemundo”, afirmó Rúa, gerente general de Telecinco a través de un comunicado de prensa.

“Es de conocimiento público que la industria de la televisión en Puerto Rico se afectó grandemente como consecuencia del paso del huracán María, donde múltiples canales de televisión de la Isla han tenido que ajustarse a una nueva realidad. A pesar de esta restructuración, que hubiésemos preferido evitar, nos mantenemos comprometidos en continuar operando con nuestra programación y sus canales, ofreciendo excelentes alternativas para nuestros televidentes”, añadió Rúa.

El reportero Vera González, entretanto, lamentó perder su trabajo, el que describió como su “sueño profesional”. Vera González desconoce si en el día de hoy anuncian otros despidos en el canal.

“Por lo menos el departamento de noticias se van todos. No sé si anuncien otros despidos”, afirmó el reportero.

“Lamentablemente, la gerencia de Telecinco, Inc. anunció hoy la cancelación inmediata de todas las ediciones de WORA-TV Noticias. Sin duda, es otro golpe a la industria televisiva del país. A todos ustedes, mil gracias por las palabras de apoyo que me brindaban cuando me los encontraba en la calle o que me escribían a través de las redes sociales. Me marcho con la satisfacción de haber realizado mi trabajo con todo el corazón”, expresó el reportero televisivo en la red social Facebook.

De igual forma, el reportero Negdar Cardona Soto lamentó su despido.

Si, es verdad. Familia, de una forma inesperada, de golpe y porrazo nos liquidaron a todos. Cero WORA TV NOTICIAS. Lo... Posted by Nedgar Cardona Soto on Friday, June 28, 2019