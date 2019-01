Despedirá a un ángel.

Así Rosa Landrau García, de 64 años, describió a Keylla Hernández. Es tal su admiración que llegó a las 4:00 a.m. a la funeraria Puerto Rico Memorial, en San Juan, para darle el último adiós. No será hasta las 10:00 a.m. que abrirán las puertas.

“Vine aquí por Keylla porque ella fue un ángel en la tierra, ahora es un ángel en el cielo. Su fallecimiento es una pérdida bien grande para la isla”, dijo con lágrimas en sus ojos.

“Se han muerto recientemente varias personas del medio. Yo lo he sentido, claro, pero Keylla es diferente”, confesó la carolinense.

Junto unas 200 personas que hacían una fila que daba la vuelta a la funeraria, Landrau García aguardaba con su andador para ver por última vez a su “muñequita de chocolate”.

Decenas de personas llegan a la Puerto Rico Memorial en Santurce para celebrar la vida de la periodista Keylla Hernández. Posted by El Nuevo Día on Thursday, January 3, 2019

Por su parte, Héctor Rodríguez Martínez viajó desde Maunabo junto a esposa, Maribel Crespo León, para rendirle sus respetos a la periodista.

“Siempre hemos visto el trabajo de Keylla. La tuvimos en nuestras oraciones desde su diagnóstico. Sentíamos que teníamos que estar aquí. Le rendimos nuestros respetos, de algún modo, de una manera alegre como ella era”, contó el hombre, quien llegó a eso de las 8:00 a.m.

La ciudadanía podrá despedirse de la mujer ancla de "Noticentro al amanecer", de Wapa, hasta las 6:00 p.m. A las 7:30 p.m. habrá una misa, pero será solo para familiares y amigos cercanos, por lo que no estará abierta al público.

Se informó que los estacionamientos disponibles para el público están localizados en el restaurante La Casona, el colegio de la Inmaculada, la antigua funeraria La Cruz y en Puerto Rico Memorial.

La familia exhortó a la ciudadanía a que no envíen coronas de flores, pero aquellos que lo deseen pueden hacer una donación a St. Jude Children's Research Hospital o a la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer (ATH Móvil 787-504-4454).

Keylla fue despedida ayer por unas 7,000 personas que acudieron al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, pueblo que la vio nacer hace 45 años.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Decenas de personas hicieron hoy, miércoles desde las 7:30 a.m., una fila en el Palacio de Recreación y Deportes, Mayagüez. (Juan Luis Martínez)

Esperaban para despedirse de la reportera Keylla Hernández, quien falleció el pasado lunes. (Juan Luis Martínez)

Entre llanto y risas, los presentes -tanto seguidores como familiares- recordaban a la mujer ancla de "NotiCentro al Amanecer". (Juan Luis Martínez)

El féretero con los restos de Hernández llegó, cerca de las 8:30 a.m., a la instalación mayagüezana. (Juan Luis Martínez)

Los hijos y esposo de la reportera, de 45 años, lanzaron palomas blancas previo al evento en su honor. (Juan Luis Martínez)

Una emotiva misa tuvo parte del protócolo. (Juan Luis Martínez)

El sacerdote Luis Mojica ofreció el servicio católico, donde realzó la "entereza" de esta familia. (Juan Luis Martínez)

Keylla Hernánez padecía cáncer en el pulmón con metástasis en hígado y huesos. (GFR Media)

La comunicadora informó su triste diagnóstico en 2015. (GFR Media)

Amigos y colegas de Hernández se unieron a la lucha de salud que embarcó su "querendona". (GFR Media) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Uno de los momentos más emotivos de los actos de recordación fue cuando su esposo, Robin Rodríguez, compartió con los presentes dos mensajes importantes de la periodista: vida y agradecimiento.

“Su mensaje era vivir. Me dijo: ‘Robin, yo estoy aquí para vivir’. Lo demostró y lo hizo. Su segundomensaje... sé que estás ahí mi amor, su segundo mensaje fue de agradecimiento. Es muy común escuchar 'perdimos la batalla', pero Keyla no perdió, Keyla ganó, Keyla unió a un pueblo y en los momentos difíciles de Puerto Rico. Dios nos concedió tiempo”, expresó.

Keylla falleció el último día del 2018 luego de una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Le sobreviven sus dos hijos: Gustavo Andrés, de 13 años, y Kevin Gabriel, de 18 años.