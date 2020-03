Desde hace varios meses, Netflix comenzó una agresiva apuesta por los “reality shows” en su plataforma.

Desde hace un tiempo comenzaron con la emisión de varios programas en bloques de tres semanas, emitiendo semanalmente unos cuatro programas de una serie en particular, hasta llegar al “season finale” la tercera semana. Estos son los cinco mejores “reality shows” actualmente en Netflix.

1. Love is Blind (2020) - Este es el más reciente de los “realities” en Netflix. Es un interesante experimento social que busca contestar la pregunta ¿el amor es ciego? Los participantes tienen ocho días para entablar una conexión tan fuerte con otra persona en particular, como para decidir comprometerse en matrimonio en ese corto tiempo.

2. The Circle (2020) - Este programa une a 13 participantes que no tienen contacto físico alguno. La única manera en que se comunican es a través de una aplicación de nombre The Circle. Allí, los participantes crean su perfil, real o falso, para darse a conocer entre cada uno de los participantes. En cada programa, uno de los participantes será “bloqueado” de The Circle y se irán eliminando hasta quedar solamente uno, que ganará $100,000 en el proceso.

3. Rhythm + Flow (2019) - Los cantantes Cardi B, Chance The Rapper y TIP fungen como jurado de este interesante programa que tiene como finalidad encontrar a la próxima estrella del hip hop norteamericano. El tono jocoso del jurado, así como la personalidad de cada uno de los participantes, le añade chispa y picardía a un programa lleno de mucho ritmo, sentimiento y excelentes interpretaciones.

4. Next in Fashion (2020) - Los amantes del diseño y los vestidos disfrutarán mucho de este programa que busca encontrar al próximo icono de la moda. Algo que hace interesante este programa es que las 18 personas que compiten son modistas y diseñadores con mucha experiencia, que han vestido a superestrellas de la música y el cine, pero cuyo nombre no es muy reconocido. El ganador de la primera temporada recibe $250,000 como premio.