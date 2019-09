El presentador Antonio Sánchez “El Gángster” fue pionero en el 1990 cuando presentó un formato televisivo con contenido dinámico, picante, divertido e innovador en nuestra pantalla local.

Sánchez y el equipo de producción de "No te duermas" establecieron un hito en la historia de la televisión puertorriqueña al ser el programa nocturno número uno por 19 años consecutivos.

Anoche Sánchez volvió hacer historia. Ante casa llena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el veterano animador y todos los invitados validaron que su fórmula no solo fue exitosa en la televisión, sino que además inmortaliza una época histórica en el quehacer artístico del país que todavía entretiene y se mantiene vigente luego de once años fuera de la pantalla chica. La última emisión del programa fue en el 2008.

Sánchez trasladó por primera vez un programa televisivo al coliseo en una función vendida en su totalidad.

El espectáculo "No te Duermas, una noche más..." no solo revivió la nostalgia de quienes semanalmente se sentaban frente a sus televisores, sino que ofreció ese deseo de quienes añoraban una última gozadera en la que se valió de la improvisación, los personajes famosos del show, contenido de actualidad, integración de artistas y segmentos de comedia.

A continuación, repasamos los aciertos del espectáculo que se extendió por casi tres horas en el coliseo.

La apertura repitió la figura del periodista Jorge Rivera Nieves de Telemundo, quien en la noche del viernes fue la figura que presentó a J Balvin en su concierto. El veterano hombre ancla compartió el set de noticias con el reportero "Pedro Lambellagas". La reconocida frase "el perreo intenso acaba de comenzar" en voz del periodista inició el noticiario que incluyó a "Cuco Pasurín" con la cabeza del pesca'o que le guinda.

La interacción de "Cuco Pasurín" con el público resultó un excelente preámbulo para que los asistentes soltarán las primeras carcajadas. Cuco improvisó con la gente que se encontraba en las primeras filas.

El exboxeador Tito Trinidad, uno de los invitados que más asistía al programa televisivo fue entrevistado por El Gángster. Al igual que en el pasado el personaje de "Don King", caracteizado por el actor Johnny Ray, apareció en escena para ofrecerle un contrato al boxeador retirado. Esta vez, era un dueto con Don Carmelo para eltema "Acho puñeta". La audiencia río de principio a fin.

La integración de Sonya, Rafael José y Alexandra Fuentes en el segmento de "Súper Moncho". Los artistas impartieron su estilo y experiencia con su jocosidad en el segmento que también incluyó al exponente urbano Jonh Z desde una nube al ritmo de "Saca y sorprende" del grupo Cultura Profética. El primer grito de la audiencia fue con la llegada del héroe del "pelo power" al escenario del coliseo, luego de una travesía desde China.

El personaje de "Pepín Galarza" fue exactamente tal y como era visto en la televisión. La modelo Bebé Maldonado sedujó a Pepín y la audiencia reaccionó entre risas y gritos.

La parte musical del espectáculo estuvo a cargo de Víctor Manuel, NG2 y Juan José Habana, todos sonearon en vivo. La mejor parte del soneo se la llevó Víctor Manuelle. El grupo Limi-T 21 fue el responsable de poner a la gente a bailar en el recinto.

El segmento de "Minga" y "Petraca" incluyó bromas y revelaciones íntimas de Sánchez y Ray lo que causó carcajadas entre el público. Petraca apareció desde la audiencia. La participación del productor Luisito Vigoreaux desató carcajadas en la audiencia, aun cuando no pronunció ni una palabra. En el mismo segmento apareció el reguetonero Guaynna quien Petraca reveló que se trataba de su hijo "Carlitos".

La improvisación de Sánchez y los actores en el paso de comedia del "Dr. Selastraga" en escena fue uno los momentos más cómicos del show. Al segmento se unió la actriz Tita Guerrero, Dimary Castro, Jaime Mayol y Chente Ydrach, entre otros. Los temas sobre la corrupción pública y la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fueron abordados con humor.

La producción recordó la vida de los fenecidos compañeros de televisión Wiso Santiago, Nilda Mundo y Alex Soto.

La entrevista que le hizo el Gángster a Bad Bunny fue amena y reveladora. Fue el trapero uno de los responsables que provocó que "No te duermas una noche más..." se materializara en el coliseo, ya que el intérprete recreó parte del programa en su gira de concierto. Bad Bunny sostuvo que en su niñez fue fanático del programa y presentó el primer poder de la semana a cargo de la animadora Natalia Rivera. Cabe destacar que el exponente públicamente le llegó a dedicar un tema a la modelo.

Otro momento memorable fue la entrada de Angelique Burgos "La Burbu" en una bicicleta conducida por el Rey Charlie. La exmodelo de No te duermas fue el segundo poder de la semana del espectáculo. El personaje de "Juan Bazo" tuvo una intervención de humor con la exmodelo en la que le obsequió unos juguetes sexuales.

La interpretación de medleys de Ednita Nazario de sus éxitos "A que me pides más", ""No te mentía" y "Si no me amas". Luego la "Diva de Ponce" hizo un juego de seducción con el presentador para cantar el clásico "Quiero que me hagas el amor" desde una cama. Si duda alguna fue el clímax de risa del show. La artista y el presentador recrearon una escena de pasión llena de humor.