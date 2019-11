Fernando Colunga, uno de los actores más emblemáticos de las telenovelas, se había mantenido lejos de los reflectores y tras varios años sin estar dentro del medio del espectáculo, ahora reapareció en un programa de República Dominicana.

El artista se presentó en la emisión “Esta noche Marisela” y aprovechó para promocionar un festival de cine local llamado “Festival de Cine Cana Dorada”, que se llevará a cabo del 16 al 20 de enero de 2020 en Cap Cana.

Pero no solo eso, durante su visita al programa, el actor también aprovechó para aclarar algunas cosas sobre su vida personal, además de señalar que no cuenta con ninguna red social, esto debido a que hace unos días se rumoraba que había vuelto a luz pública.

“A mí me gusta atender primero a la gente, la gente que me hace el favor de seguirme, que se dan cita en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mí me gusta atenderlos, y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos. Yo no tengo tiempo, en verdad, de poderlos tratar como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque a mi me gusta hacer las cosas a fondo”, dijo Colunga durante la entrevista.

Y también se sinceró sobre su vida privada, algo que siempre ha mantenido en hermetismo, así que el actor, de 53 años, señaló: “No es que yo no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal. Lo que pasa es que no soy una gente que me guste llegar a un lado y hacer un spot o decir ‘mira aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’”.

De esta manera, Fernando declaró que gracias a que los periodistas o paparazzis saben que le gusta ser reservado con su vida personal y que él trata de pasar desapercibido en cualquier lugar, es que ha logrado mantener distancia entre su vida pública y personal.