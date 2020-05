Fred Willard, el actor cómico cuyo estilo de improvisación lo mantuvo relevante durante más de 50 años en películas como “This Is Spinal Tap”, “Best In Show” y “Anchorman”, murió ayer. Tenía 86 años.

La hija de Willard, Hope Mulbarger, dijo en un comunicado el sábado que su padre murió pacíficamente el viernes por la noche. La causa de su muerte no ha sido revelada.

“Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final”, dijo Mulbarger. “¡Lo amamos mucho! Lo extrañaremos por siempre”.

Willard rara vez era un protagonista o incluso un personaje secundario importante. Se especializó en pequeñas apariencias que robaban escenas.

Como locutor deportivo arrogante y despistado en “Best In Show”, su personaje parecía no saber nada sobre los perros de los que se supone que debía hablar y le preguntaba a su compañero en el aire: “¿Cuánto crees que puedo hacer banca?”.

Willard fue nominado cuatro veces al Emmy por sus papeles en “What’s Hot, What’s Not Not”, “Everybody Loves Raymond”, “Modern Family” y “The Bold and the Beautiful”.

“Qué suerte que todos pudimos disfrutar de los regalos de Fred Willard”, dijo la actriz Jamie Lee Curtis en Twitter. “Gracias por la profunda carcajada, señor Willard”, continuó.

La muerte de Willard se produce casi dos años después de que su esposa Mary Willard muriera a la edad de 71 años. Era dramaturga y escritora de televisión, y ganó cuatro nominaciones al Emmy.

Después de que su esposa murió, se cuestionó si volvería a trabajar. Pero el querido actor fue presentado en “Jimmy Kimmel Live!” burlándose de “la fuerza espacial” del presidente Donald Trump.

“No había ningún hombre más dulce o divertido”, dijo Kimmel en Twitter. “Tuvimos la suerte de conocer a Fred Willard y extrañaremos sus muchas visitas”.

En 2012, Willard tuvo problemas con la ley. El actor fue arrestado luego de ser sospechoso de cometer un acto lascivo en un teatro para adultos de Hollywood.

Willard fue despedido de un trabajo de narración y tuvo que completar un programa de desviación. Llamó al arresto “muy vergonzoso” pero insistió en que no hizo nada malo.