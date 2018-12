A sus 38 años, el actor estadounidense Macaulay Culkin vuelve a dar vida al travieso Kevin McCallister de "Home Alone", pero no porque sea una secuela de la tradicional película navideña, sino porque protagoniza un comercial de Google Assistant.

Fue el propio actor que compartió el vídeo en su cuenta de Twitter, donde invita a sus seguidores a revivir las icónicas escenas del filme infantil, lanzado en 1990 y que se convirtió en un clásico navideño.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3