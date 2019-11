Disney Plus, el esperado servicio de streaming de The Walt Disney Company, lanzó hoy, martes, en los Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, pero no en Puerto Rico.

Aunque inicialmente se había anunciado que el servicio comenzaría desde hoy junto con los usuarios de los Estados Unidos, Disney aclaró, mediante comunicado de prensa, que su nuevo servicio en streaming estará disponible desde el 19 de noviembre para los usuarios de la isla, incluyendo Australia y Nueva Zelanda.

No obstante, algunos usuarios de la plataforma han podido conectarse sin problemas, por lo que no queda claro si se trata de un asunto técnico dentro del proceso de lanzamiento del nuevo servicio de streaming.

Contrario a lo que había confirmado Disney inicialmente, @disneyplus no estará disponible en Puerto Rico hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, hay personas en la Isla que lo están pudiendo accesar vía apps como Roku o si sus celulares son de AT&T. Eso es lo que hay hasta ahora. pic.twitter.com/4E9OTvSrvL — Mario Alegre (@MarioAlegre) November 12, 2019

Pueden bajar una app de vpn y te deja hacer todo. Yo tengo claro e liberty y depsues que cree la cuenta te deja ver todo con o sin wifi. — Jose J. Torres (@Yeye_Black) November 12, 2019

Mientras que el 31 de marzo de 2020 Disney+ llegará a los mercados de Europa occidental, incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países de la región.

Con casi 500 películas y 7,500 episodios de televisión de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más, Disney+ es el hogar exclusivo de algunas de las historias más queridas del mundo, así como de una sólida lista de contenido original listo para ser descubierto.

“El lanzamiento de Disney+ es un momento histórico para nuestra compañía que marca una nueva era de innovación y creatividad", dijo Robert A. Iger, presidente y Chief Executive Officer de The Walt Disney Company. "Disney+ ofrece una experiencia de entretenimiento excepcional, presentando nuestra biblioteca de apreciadas películas, series de televisión y contenido original exclusivo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic”.

Como parte del lanzamiento, el servicio estrenó sus primeras series y películas originales, entre ellas “The Mandalorian”, la primera serie épica live actionLa dama y el vagabundouna película original de comedia navideña protagonizada por Anna Kendrick, "High School Musical: The Musical: The Series", una nueva serie guionada y ambientada en la East High de la vida real que fue presentada en la exitosa franquicia; la serie documental "El mundo según Jeff Goldblum”, de National Geographic; "Marvels Hero Project", que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades; "Encore!", con la producción ejecutiva de la multifacética Kristen Bell; el documental de seis episodios ”The Imagineering StoryPixar IRLSparkShorts”, de Pixar Animation Studios.