Este domingo se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Angeles en la edición 53 del tradicional Super Bowl que se celebrará en Atlanta.

Para los seguidores del fútbol americano este es su gran día, pero también lo es para quienes sintonizan el partido buscando disfrutar de los creativos anuncios publicitarios que se transmiten durante las pausas comerciales.

Un anuncio de televisión de 30 segundos podría tener un costo de sobre $5 millones, según la revista Sports Illustrated, producto del alcance que tiene el evento deportivo.

Te presentamos algunos de los anuncios que se transmitirán el domingo.

Pizza Hut - "$5 Lineup Has you Covered, Honest"

Planters - "Mr. Peanut is Always There in Crunch Time"

Olay - "Olay Killer Skin"

Pringles - "Sad Device Commercial"

Doritos - "Chance the Rapper x Backstreet Boys Super Bowl Commercial"

Budweiser - "Wind Never Felt Better"

Devour - "Devour Food Porn"

Michelob Ultra - "The Pure Experience"

Pepsi - "More Than OK"

M&Ms - "Lock Game"

Amazon - "Not Everything Makes the Cut"