La cadena de televisión de ABC Puerto Rico transmitirá en el mes de abril el final de dos series populares: “How to Get Away with Murder” y la comedia “Modern Family”.

Mariglo Vizcarrondo, directora de programación de Telecinco, empresa matriz de ABC Puerto Rico, anunció en un parte de prensa que abril es un mes clave en la historia de algunas de las series más importantes y de mayor duración que ha transmitido el canal.

“Decirle adiós a Modern Family y a How to Get Away With Murder no es fácil, menos cuando se ha invertido tanto tiempo y sentimos que conocemos personalmente a los personajes y algunos hasta los consideramos nuestros amigos. Nos hemos vivido sus celebraciones, sus miedos, y sus dilemas haciéndonos reír y llorar, a veces enfurecer, y otras a evaluarnos a nosotros mismos. Ambas series hicieron historia y han ganado importantes premios, por lo que se retiran luego de esta última temporada con muy buenas memorias y gran orgullo”, expresó en declaraciones escritas.

La producción “How to Get Away with Murder” rompió esquemas con su narrativa intensa y dramática sobre un grupo de ambiciosos estudiantes de Derecho y su brillante y misteriosa profesora de defensa criminal. Estos jóvenes se ven involucrados en un complot de asesinato que cambiará el curso de sus vidas.

Por su parte, las once temporadas de "Modern Family" cambiaron la televisión al reflejar las realidades de la nueva unidad familiar, incluyendo la primera familia abiertamente de la comunidad LGBTQ+. Los fans de la comedia vieron crecer los jóvenes protagonistas, riendo junto a las familias “no funcionales” que interpretan.

Entre la otra programación que tendrá el canal figura el 20 aniversario del “game show” Who Wants to be a Millionaire, conducido por primera vez por el comediante Jimmy Kimmel, quien también es anfitrión del “talk show” vespertino Jimmy Kimmel Live!

El itinerario de la programación para los espacios televisivos es:

How to Get Away with Murder: jueves a las 10:00 p.m., desde el 2 de abril

Modern Family: miércoles a las 9:00 p.m.