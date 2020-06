Desde que oficializaron su divorcio el 20 de diciembre del 2019, el comediante Francis Rosas y la animadora de “Pégate al mediodía” Natalia Rivera no se han dirigido la palabra, aun cuando se cruzan una y otra vez en los pasillos de Wapa TV. Así lo confirmó el intérprete de “Cascarita” en entrevista con su colega Alejandro Gil.

“¿Has hablado con ella?”, le preguntó Gil. “No. Normal. Yo no sé quién quita la mirada primero, pero no me fijo en eso tampoco”, respondió Rosas parco de palabras.

Además de sus labores en el mismo canal televisivo, a este par de actores los une una gran amistad que inició en el 2006. Desde entonces, han compartido viajes, proyectos y grupos de jangueo con una figura en común: Natalia Rivera. Por eso, durante el diálogo -disponible en el canal de YouTube del propietario de Casita Guavate en Cayey- los comediantes aprovecharon la oportunidad para revelar cómo han lidiado con el asunto de la separación en sus círculos amistosos.

“La separación fue de ella y mía. Ya quisiera todo el mundo tener un amigo como tú, Ale. Si tú y Juliet tienen una separación, yo voy a respetar eso y los dos seguirán siendo mis amigos. Hay ciertas cosas que yo como amigo me limitaría por naturaleza, pero a mí no me está absolutamente malo” dijo Rosas -especialmente- para quienes tildan de “traicionero” a Gil por continuar una amistad con su exesposa.

Gil, quien caracteriza al personaje de “Boris” en “El remix”, se disculpó con Rosas por las preguntas que le estaba haciendo y aclaró que eran curiosidad del público que lo sigue.

“Es curiosidad y yo lo entiendo porque son personas que desde siempre nos han seguido y en cierto modo hasta les preocupa. Pero, recalco, ojalá y todos tuviéramos un amigo como tú. Que quizás no tengan la mejor manera de hacer la pregunta, pues es verdad, pero es como todo. Así es la farándula”, continuó el anfitrión del "El Happy Hour” de Fidelity.

Durante la entrevista, el locutor admitió que en un momento de su carrera dejó de publicar en las redes sociales por miedo a los “haters”. “Pero a la larga no te debe afectar. Tú debes sentirte seguro de ti mismo”, sostuvo.

Rosas y Rivera terminaron su relación luego de que se hiciera público un vínculo sentimental entre la animadora y Francis Torres, exparticipante del programa Guerreros.

"Hoy les cuento que Francis y yo hemos estado separados durante el último año, pero a la vez permitiendo un espacio para intentar mejorar nuestra relación, pero no fue posible. Nuestra relación de pareja terminó y aunque es una decisión difícil, me siento tranquila porque sé que fue la mejor decisión para ambos", dijo la CEO de Relevant Bae en ese momento.