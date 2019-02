La animadora Sonya Cortés informó al finalizar la edición de hoy, lunes, del programa "Lo sé todo" que Jorge Quiles, mejor conocido como Frankie Jay, no estará presente en el programa de WAPA TV por unos días, aunque no precisó la fecha exacta en la que podría regresar al estudio.

El locutor y animador no estará en el programa por un tiempo debido a que su exesposa, la fiscal Janet Parra, radicó una querella en su contra en el Negociado de la Policía por, supuestamente, ser intimidada con un arma de fuego en su hogar a principios de este mes.

El pasado 30 de enero, en el mencionado programa, Frankie Jay habló durante un segmento acerca de este asunto.

"Yo voy a dejarle saber a todos ustedes... yo me divorcié en julio del pasado año. Nos separamos en febrero del pasado año. Saque números y saque fechas", resaltó el animador.