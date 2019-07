View this post on Instagram

- SIEMPRE - Gracias @giffmx por la invitación a la cata de @casadragones Un viaje de sentidos y exquisitos sabores hacia la historia de @sanmigueldeallende su cultura y sus tradiciones Styling by @vickrpb . . . #picoftheday #casadragones #sanmigueldeallende #corazondemexico #dreamteam #love #actorslife #modellife #style