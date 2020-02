“Incrédula, emocionada y feliz”, así se siente la boricua Kiara Liz Ortega, quien se proclamó anoche como la ganadora de la octava temporada del concurso “Mira Quién Baila All Stars”, de Univision.

“Estoy contenta. Todavía no me lo puedo creer”, dijo la ex Miss Universe Puerto Rico 2018 en entrevista con El Nuevo Día. “Durante la competencia, mi meta era llegar una semana más lejos después de cada presentación. No era como al principio que solamente quería ganar y ya. De momento, estar ahí, en la final, y que mencionaran mi nombre como ganadora, fue algo grande. Es una victoria que no me esperaba porque, aunque estaba trabajando para seguir en la competencia y para demostrarme a mí misma que podía brillar, nunca lo imaginé”, enfatizó Ortega tras recibir el apoyo de un 44% del público que votó.

La beldad, natural de Rincón, y quien se midió ante la actriz mexicana Angélica Sofía Castro Rivera y el cantante y actor español Luis Adrián Álvaro Lastra, expresó que ambos competidores “abrieron su corazón durante toda la competencia y por qué no hacerlo durante la final”.

Luego que se anunció a la puertorriqueña como la ganadora del "reality", los animadores Chiquinquirá Delgado y Javier Poza preguntaron a Castro Rivera su opinión sobre el resultado, a lo que la mexicana respondió que le parecía injusta la manera en que se elegía al ganador final mediante voto del público exclusivamente, pues ella entiende que se debió combinar con la opinión del jurado.

“Yo creo que en toda competencia están sus cosas buenas y sus cosas malas. Univision le dio el espacio para que ellos se expresaran y dieran su opinión, y yo lo respeto. Obviamente, fue un momento de incomodidad, pero respeto sus opiniones. Yo estoy acostumbrada a esto porque vengo de Miss Puerto Rico y Miss Universo y todas las competencias son así. También estuve en la posición de ellos. No dejé que nada empañara mi triunfo”, sostuvo.

Sobre la reacción de Castro Rivera tras el anuncio del resultado final, Ortega, que cargó con un cheque de $25,000 para la fundación Trotamundos, dijo que “cada cual reacciona diferente”.

“Pienso que lo más correcto hubiera sido esperar a que pasara ese momento de celebración, por lo menos. Todos somos un mundo diferente. Ella lo quiso hacer de esa manera, y se le respeta. Aun así, tengo que mantenerme firme y no dejar que esas cosas me resten mérito por todo el trabajo y el sacrificio que yo he puesto”, destacó.

“Estoy aportando mi grano de arena”

Desde que conoció a Alex “El Trotamundos”, la representante boricua en Miss Universo 2018 conectó con él como si de forma automática se tratara. Desde entonces, buscó la forma de “aportar su grano de arena” en todos los proyectos del personaje filantrópico.

“Además de ayudar a las fundaciones de Puerto Rico, él también va por el mundo ayudando a comunidades pobres, y me identifiqué mucho con él. Ahora mismo tiene un proyecto en Bánica, una comunidad entre Haití y República Dominicana, donde está construyendo 50 casas. Él me habló del proyecto, me interesé en ayudarlo y, desde que supe que estaría en 'Mira Quién Baila', identifiqué su fundación como meta e inspiración”, contó.

Ortega abundó que todo ha transcurrido tan rápido desde anoche, que aún no ha tenido la oportunidad de comunicarse con El Trotamundos. Sin embargo, “ayer, durante la competencia, una de las veces que entré a mi camerino, le escribí y él me contestó deseándome lo mejor, como siempre, y enviándome muchas vibras positivas”.

Aunque todavía no se ha desarrollado un plan con el dinero de la competencia, ni una fecha de entrega, sí existe el plan de visitar Bánica y trabajar directamente con la comunidad. “Estoy ansiosa por que ese día llegue”, exclamó.

Motivada por Juan Vélez

Entre los aplausos y gritos de apoyo del público que se dio cita anoche a la final de la competencia, la modelo contó con la presencia de alguien “muy especial”, su novio, el cantante Juan Vélez.

“De todas las personas que han estado al lado mío, él es uno de los más que me entiende porque vivió todo esto en Objetivo Fama. Creo que cada sentimiento que yo tenía, cada emoción que sentía, él la podía entender. Verlo en la final fue bien gratificante porque estuvo conmigo en todo el proceso. Él me vio llorar, me vio reír, me vio cuando estaba cansada y me dio masajes en los pies cuando me dolían. Celebrarlo con él fue lo mejor”, dijo entre risas.

La pareja oficializó su romance hace dos meses, tras compartir en múltiples ocasiones por funciones de trabajo.

“Hasta ahora, nos va muy bien. Tenemos algo bien bonito y especial. Él me apoya en todos mis proyectos, al igual que yo a él”, concluyó Ortega.