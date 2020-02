La boricua Kiara Liz Ortega se alzó en la noche del domingo con el título de la mejor bailarina de la octava temporada del concurso “Mira Quién Baila All Stars” de Univision tras recibir el favor del 44 por ciento del público que votó en la gran final.

La ex Miss Universe Puerto Rico 2018 contó con el apoyo, la admiración y el cariño del público para convertirse en la cuarta figura de Puerto Rico en alzarse con el cetro. Ortega superó en la final a la actriz mexicana Angélica Sofía Castro Rivera, quien concluyó en la segunda posición, y al cantante y actor español Luis Adrián Álvaro Lastra, que obtuvo el tercer puesto.

La beldad natural de Rincón, que cargó con un cheque por $25,000 para la Fundación Trotamundos, se unió a otros cuatro boricuas que han ganado la competencia: Adamari López (segunda temporada), el ex Menudo Johnny Lozada (cuarta temporada) y la ex Miss Universe 1993, Dayanara Torres (quinta temporada).

Precisamente, Torres fue una de las jueces del certamen junto con el bailarín Casper Smart y la actriz mexicana Bianca Pamela Marroquín. Sin embargo, el trío de jueces no figuró en la votación final para escoger a la ganadora.

El primer baile de la modelo fue el merengue “Abusadora”, del grupo Oro Sólido, y mediante sus movimientos alborotó al público presente. Su novio, el cantante Juan Vélez, estuvo presente durante la final y la apoyó en todo momento.

Para su segunda rutina, Ortega bailó al ritmo de una samba, y finalizó su intervención con una rutina urbana bajo el exitoso tema del reguetonero Daddy Yankee, "Rompe".

Al finalizar su rutina, Smart le dijo a Ortega que su sonrisa es de morir. "Tiene dulzura y seguridad, demostrando que viene del caribe” comentó el exnovio de Jennifer López.

Por su parte, al conocer que ganó el concurso, Ortega indicó que "llegué aquí como una chica que ganó Miss Universe Puerto Rico a representar a su país. Dejé lo de Miss para ser la bailarina de ‘Mira Quién Baila’. En todo este tiempo vi que bailar es difícil, pero cuando pienso en todo eso, cambiaba y pensaba en mi gente”.

La beldad afirmó que "este triunfo me va a servir para presentarme en un musical, en una película, como una animadora. Sé que voy a lograr muchas cosas. Me llevo muchas cosas nuevas durante la competencia y de verdad que no hubo dramas”.

“Yo quería ganar y seguí trabajando, subiendo escalón por escalón. No pensaba en la cima y siempre conté con el apoyo de mi gente. Llegó un punto en que estaba cansada y decía 'lo voy a dejar en las manos de Dios', pero no me rendí”, añadió Ortega.

Por su parte, Torres comentó sobre su compatriota: “lo hiciste por la bandera puertorriqueña y todos deben estar orgullosa. La Kiara que llegó aquí con un poco de miedo, hoy canta '¡Que bonita bandera es la bandera puertorriqueña' coreada por el público”.

Los padres y familiares brincaron de la alegría y se abrazaron.

“A los que votaron por mi, le doy las gracias. Cuando llegué a 'Mira Quién Baila' que ya me sentía ganadora, aunque fuera de finalista”, resaltó Ortega.