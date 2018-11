A poco más de un año de que se diera a conocer que no habrá una tercera entrega de la película "Sex and the City", por las presuntas diferencias entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, ahora se revela otro posible motivo que llevó a la actriz británica a no participar en el proyecto.

La cancelación del plan dejó tristes a los seguidores de Carrie Bradshaw (Parker), Samanta Jones (Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), las cuatro amigas neoyorkinas que siempre estaban juntas, hasta en los peores momentos.

Cattrall puso punto final a su papel de Samantha y decidió no participar en una tercera entrega de la película porque uno de los principales personajes de la serie moría al inicio de la historia, según se reveló en el podcast "Origins", presentado por James Andrew Miller, donde participó el elenco de las entregas anteriores de "Sex and the City".

Y no era Samantha la que iba a morir, sino Mr. Big (Chris Noth) el esposo de Carrie, por lo que la historia giraría en torno a la viuda, llevándose la mayor atención de los espectadores y las amigas pasarían a un segundo plano.

Situación que no le pareció a Kim, ya que consideró que su papel no tenía ya mucho sentido en la historia, por lo que dijo que no participaría en la secuela. Ya que todo el protagonismo se lo llevaría Sarah Jessica Parker, con quien siempre ha tenido fricciones, de acuerdo a la prensa especializada.

"Algunas personas cercanas a Kim creían que el guion no tenía demasiado que ofrecer en lo que respecta al personaje de Samantha", explicó Miller en el podcast.

Y justo ese tema de las diferencias entre Cattrall y Parker salió durante las declaraciones del elenco.

Fue la propia Sarah Jessica quien aclaró que ella trató de hablar con Kim para superar las diferencias entre ellas y tratarla de convencer para que participara en "Sex and the City 3".

“Tuve muchas muchas muchas muchas conversaciones con su agente y me dijeron: 'A ella le encantaría saber de ti'. Le envié un correo electrónico, intenté acercarme a ella y decirle: 'Queremos que seas parte de esto. Eres una parte integral. Por supuesto que lo eres. Espero que cuando leas este guion, veas la belleza, la alegría, el corazón roto que yo vi, que vimos todas'", destacó la también productora.

También salieron a relucir las exigencias económicas de Cattrall para aceptar la propuesta de seguir en la película. Pidió más dinero, aunque no se reveló cuánto.

“El estudio le dijo: 'No podemos satisfacer sus demandas salariales. No podemos hacerlo; esa cantidad no tiene sentido para nosotros'”, aseguró el director, Michael Patrick King.

Al parecer, Cattrall nunca se sintió parte del equipo de "Sex and the City", destaca el director.

“Kristin, Cynthia y Sarah Jessica se convirtieron en un solo grupo, y Kim nunca se unió a ellas mentalmente. Kristin y Cynthia fueron dos damas, entendieron que el gran nombre era el de Sarah Jessica”, destacó.

De acuerdo a la prensa especializada, la rivalidad entre Cattrall y Parker surgió hace años, desde que estaba al aire la serie de televisión, ya que la actriz británica siempre quiso ganar el mismo sueldo que Sarah Jessica.

En el podcast participaron también Kristin Davis, Cynthia Nixon y Chris Noth.