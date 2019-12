Con el pasar de las horas se suman las voces que lamentan el fallecimiento de la productora Sara Arroyo, tras ser arrastrada por una corriente marina y ahogarse mientras disfrutaba de un pasadía en la playa de Isla Verde.

El presidente de ABC Puerto Rico, Andrés Ramírez de Arellano, reaccionó ante la pérdida de quien laboraba como productora general de la estación.

“Sarita, como cariñosamente le llamábamos era actualmente de las productoras más destacadas de la industria de la televisión en Puerto Rico”, expresó Arellano.

Arroyo, quien era egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, contaba con una extensa trayectoria que comenzó a mediados de los 90, cuando entró a laborar como parte del equipo de Desde Mi Pueblo en WIPR. Por muchos años, Sarita laboró en programas de gran contenido y relevancia para el público. Fue productora de proyectos especiales de las estaciones públicas y continúo su crecimiento profesional y su buena ejecución la llevan a convertirse en productora de la revista televisiva Contigo, que animaban Myraida Chaves y Lynnette Torres. Más adelante, fue la productora de una de las etapas de Puertorriqueñísimo, con Yoyo Boing, Alejandro Croatto y Yara Lasanta.

Luego llegaron otros reconocidos programas como Qué Noche y en el 2014 estrenó el programa Travesías con Sabor con Chef Ventura Vivoni.

En el 2018 llegó a trabajar como productora general de ABC Puerto Rico y el programa Primetime.

Arroyo, de 48 años, murió ahogada detrás del condominio Galaxy en la playa de Isla Verde, informó la Policía.

“Esta es una pérdida muy grande para su amada hija Cecilia, sus padres, familiares, amigos y también para la gran familia de ABC Puerto Rico. Sara fue una profesional de alto calibre, comprometida con su trabajo y siempre deseosa de marcar la diferencia”, indicó Arellano.

El gerente general de ABC 5 Puerto Rico, Pedro Rúa Jovet, expresó “Sara era la mejor profesional y una excelente madre; pero más que todo era mi amiga y mi hermana. Su pérdida deja un profundo vacío en mi, y todos aquellos que la conocieron. Te extrañaré mucho Sara”.

Rúa Jovet detalló que la hija de Arroyo fue quien lo llamó para decirle la triste noticia.

“Recibimos la noticia ayer directamente de un familiar. No podía creerlo. Yo estoy impactado todavía. Ella (su hija) fue quien me lo contó, y fue horrible hablar con ella. No quiero ni pensar en eso”, dijo durante una entrevista radial (WKAQ 580).

Trabajó en la segunda temporada de la serie "De aquí vengo yo" para El Nuevo Día.

“Sara Arroyo estuvo con amigos y familiares ayer disfrutando de un día de playa como siempre los disfrutaba. Le gustaba visitar todos los pueblos de Puerto Rico. La conozco desde antes. Era productora de televisión y era su pasión”, agregó Rúa Jovet.

Sus compañeros del programa Primetime también se expresaron:

Cynthia Olavarría escribió en sus redes sociales: “El 'post' que jamás me hubiese gustado poner. Qué sentimiento tan horrible. Sara, mi querida productora, mi eterna Copuqueña. Como sé que ya estás produciendo en el cielo, ¿Será que nos haces un favor? Escríbenos el mejor libreto de todos, uno que nos ayude a entender cómo vamos a vivir sin ti. Nosotros, tu familia extendida Primetime y ABC Puerto Rico te amaremos por siempre. Gracias, por tanto; Protégenos desde arriba, con el mismo amor y cuidando cada detalle, tal y como lo hiciste en vida. Te despido desde el alma, con tu hija en mi corazón. Descansa en paz, maestra…”

Milly Méndez, también reaccionó en las redes sociales a esta inesperada partida, “No tengo palabras. Hoy, no fluyen. Solo puedo decir ‘Gracias’. Gracias por tu amistad sincera, por tus consejos (desde que nos conocemos...allí en la gran familia del canal 6), por creer en mí y apoyar mis embelecos. Por querer a Milena y ser una chulería. Gracias por ser exigente y estricta. En fin, una profesional excelente. Laboramos en WIPR y la vida nos unió nuevamente en ABC Puerto Rico. Me llevo tus consejos maternales. Un abrazo solidario a tu familia y a tu reina Ceci. Sé lo mucho que la amas”.

Por su parte Carlos McConnie indicó que su corazón y solidaridad está con la familia de Sara tras esta lamentable pérdida. “No solo perdimos a una gran productora, también a un gran ser humano y amiga. Por siempre estaré agradecido por su cariño y apoyo”.

A estas palabras se unió Kimberly Santiago, “Sarita mi dulce Sarita, aún no asimilo tu partida. Fuiste mi mentora, maestra, productora y más que todo, mi fiel amiga. Me duele en el alma no tenerte. Me consuela el saber, que me quedo con hermosos recuerdos, gratos momentos, largas risas y las mejores aventuras a tu lado. Siempre estaré eternamente agradecida por tu ayuda, tus consejos, tu nobleza y sobre todo por confiar en mi y darme la oportunidad de crecer. Soy afortunada de haberte conocido, dejaste una huella en mí que jamás podrá ser borrada, gracias. Descansa en paz, amiga”.

El presidente de ABC Puerto Rico concluyó: “Respetamos ese espacio que necesita la familia en este momento de dolor. Más adelante su familia compartirá los detalles sus exequias fúnebres. La noticia nos entristece y nos demuestra la fragilidad de la vida. Perdimos a una gran profesional, compañera y mejor persona. La extrañaremos”.

La familia de WIPR, a través de su presidente, Eric Delgado, sostuvo que la muerte de la productora es una noticia muy dolorosa. Explicó que Arroyo se destacó por su personalidad agradable y eterna sonrisa.

"Como profesional era exigente, entregada en sus proyectos y eso se veía en la pantalla. La industria de la televisión se viste de luto ante esta pérdida ya que era una productora profesional, con respeto a su audiencia, destacada entre sus pares y una gran luchadora por mantener la calidad en la producción local”, indicó el ejecutivo.

“Queremos recordarla siempre con su sonrisa y contando sus aventuras con su amada Cecilia por la que se desvivía en cuidados. Para su hija pedimos mucha fortaleza y paz, así como a toda su familia y amigos. En honor a Sarita realizaremos un In Memoriam con lo que fue su trayectoria en WIPR. Tan pronto conozcamos detalles de los preparativos pertinentes le rendiremos nuestros respetos como ella se merece” concluyó.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, a través de su presidenta, Damaris Suárez, expresó su sentir ante el fallecimiento de Arroyo.