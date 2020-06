Las serie "Chernobyl", que recrea el desastre nuclear de 1986, lidera este año las nominaciones a los galardones británicos BAFTA de televisión, con 14 candidaturas, seguida de "The Crown", que suma 7.

La producción de Sky Atlantic ha recibido tres nominaciones en categorías principales y otras 11 en secciones técnicas, y conocerá su suerte en una ceremonia que se emitirá por la cadena BBC el próximo 31 de julio, informó en un comunicado la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA, en inglés).

La gala estaba originalmente programada para la primavera de este año, pero la crisis del coronavirus ha obligado a los organizadores a reprogramar su fecha.

Además de "Chernobyl" y "The Crown", destacan en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Haji", ambas con seis nominaciones, así como "His Dark Materials" ("La materia oscura") y "The Virtues", nominadas en cinco categorías.

Como actrices principales optan al premio Jodie Comer ("Killing Eve"); Glenda Jackson ("Elizabeth is Missing"); Suranne Jones ("Gentleman Jack") y Samantha Morton ("I Am Kirsty").

En la categoría masculina, están nominados Stephen Graham ("The Virtues"); Jared Harris ("Chernobyl"); Takehiro Hira ("Giri/Haji"); y Callum Turner ("The Capture").

La actriz y escritora británica Phoebe Mary Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie Demetriou, también británico, acumulan por su parte tres nominaciones cada uno.

A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a estar nominada, por su participación en "Elizabeth Is Missing", después de haber optado ya a un premio en 1972 por "Elizabeth R", una serie basada en la reina Elizabeth I.