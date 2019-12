View this post on Instagram

Luego de 5 años como parte del equipo de @univisionny llegó el momento de decir adiós. Como todo inmigrante que llega a este país, añoro regresar a mi patria Puerto Rico y estar junto a los míos. Gracias a nuestra comunidad hispanas por recibirme con tanto cariño. Les comparto el anuncio durante mi última participación en Al Despertar.