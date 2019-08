Por fin se dio a conocer cuál será el enfoque que tendrá la próxima temporada de American Crime Story. El anuncio fue hecho durante una presentación especial ante la Asociación de Críticos de Televisión (vía Variety) en la que se informó que la próxima temporada, que será llamada, “Impeachment: American Crime Story”, se centrará en la historia de las mujeres involucradas en el proceso de la destitución de Bill Clinton en 1998.

Este escándalo que sacudió en la política de Estados Unidos en la década de los 90 será el tema principal de la nueva entrega de la exitosa serie. Incluso se dijo que Monica Lewinsky será la productora junto a Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Larry Karaszewsky, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall y Sarah Burgess.

La producción contará con las actuaciones de Beanie Feldstein (Lady Bird) como Monica Lewinsky, Sarah Paulson (Carol) como Linda Tripp y Annaleigh Ashford (Kinky Boots) como Paula Jones.

Así como ocurrió en la temporada pasada, que estuvo basada en el libro de Jeffrey Toobin, “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson”, esta nueva entrega se inspirará en el libro “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”.

“La gente ha estado contando mi parte en esta historia durante décadas”, dijo Lewinsky en declaraciones para Vanity Fair. “De hecho, no fue hasta los últimos años que pude recuperar completamente mi narrativa; casi 20 años después”, señaló Monica.

#AmericanCrimeStory is back: S3 is called “Impeachment” and will focus on Clinton scandal and be produced by Monica Lewinsky. Sarah Paulson (Tripp), Beanie Feldstein (Lewinsky), Annaleigh Ashford (Jones) star: https://t.co/8qNrylXWUK pic.twitter.com/Esnhm8o4GY — Lesley Goldberg (@Snoodit) August 6, 2019

Mientras que Sarah Burgess será la encargada del guión, que se centrará en alusión a la acusación de acoso sexual contra el expresidente de Estados Unidos.

La actriz Beanie Feldstein será la encargada de encarnar a Monica Lewinsky, la expasante de la Casa Blanca que a sus 22 años comenzó una relación con Clinton, de 49 años y casado con Hillary Clinton.

FX (canal de la cadena Fox) señaló que la fecha de estreno de “Impeachment: American Crime Story” será para el domingo 27 de septiembre de 2020 en Estados Unidos. Sin embargo, esa decisión no tardó en generar polémica por su cercanía con las próximas elecciones presidenciales en ese país.