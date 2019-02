Por Gianfranco Alvarez-Dunn

- Velvet Buzzaw (1 de febrero)

Un thriller ambientado en la capital mundial del arte contemporáneo de Los Ángeles, donde los artistas bien cotizados y los grandes coleccionistas pagan un precio muy alto cuando arte se confunde con negocio.

- Billy Elliot (1 de febrero)

Un chico cambió los guantes de boxeo por las zapatillas de danza. Quizá lleve su talento a escalas impensadas, y el padre le dé su aprobación.

-Ray Romano: Right Here, Around the Corner (Stand up 5 de febrero)

- Hairspray (1 de febrero)

Una chica sueña con sallir en un programa y surge una oportunidad para incorporar una nueva integrante. Su madre le prohíbe presentarse por miedo a que se rían de ella, pero alguien la anima a perseguir sus sueños y nunca rendirse.

- High Flying Bird (8 de febrero)

Durante una huelga de la NBA, un agente ve la oportunidad de hacer negocio con uno de los jugadores de baloncesto a los que representa y decide reinventarse.

- ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke (8 de febrero)

La voz de Sam Cooke hacía vibrar las fibras más íntimas del alma y se alzaba a favor de los derechos civiles. ¿Por eso murió tan joven?

- The Photographer of Mauthausen (22 de febrero)

Muestra el relato basado en hechos reales de un fotógrafo catalán que cae preso en un campo de concentración nazi. Protagonizada por Mario Casas y rodada entre las ciudades de Terrassa (Barcelona) y Budapest.

- Russian Doll (1 de febrero)

La serie cuenta la historia de una joven llamada Nadia (Natasha Lyonne, conocida por la famosa “Orange is The New Black”) que muere una y otra vez mientras está en una fiesta en la ciudad de Nueva York.

- Siempre Bruja (1 de febrero)

Historia de una joven esclava y bruja colombiana del siglo XVIII. La joven viaja en el tiempo para ayudar a su amado. Hace lo posible para adaptarse, pero no puede dejar de ser bruja fácilmente.

- Border Town temporada 2 (2 de febrero)

Un detective acepta un trabajo en un pueblo para estar más cerca de su familia, pero queda atrapado en una telaraña de homicidios.

- Unauthorized Living (8 de febrero)

Cuando un poderoso líder de un cartel de Galicia es diagnosticado con el mal de Alzhéimer tratará de ocultar su enfermedad para no mostrarse vulnerable, mientras pone en marcha el proceso para elegir a su sucesor, lo que provoca un caos en la familia.

- The Break segunda temporada (9 de febrero)

Aún deshecho por una pérdida, un detective regresa a la aparente tranquilidad de su pueblo; sin embargo, un caso pronto sacará a la luz los oscuros secretos del pasado.

- Patriot Act with Hasan Minhaj, Volumen 2 (10 de febrero)

El cómico Hasan Minhaj recurre a su particular estilo de comedia y a sus dotes narrativas para analizar las tendencias que dan forma a este mundo tan dividido. Será todos los domingos.

- The Umbrella Academy (15 de febrero)

Una familia disfuncional de superhéroes se reúne para resolver el misterio de la muerte del padre, la amenaza del apocalipsis y mucho más.