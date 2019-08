El periodista y ancla de Noticentro, Normando Valentín, regresa a los noticiarios mañaneros en su emisora de radio de frecuencia AM, NotiUno 630.

Según publicó la emisora en su página web, a partir del próximo 15 de agosto, Valentín conducirá el programa “Normando en la mañana” desde las 6:00 a.m.

“Sí (extrañaba las mañanas) porque yo soy una persona de madrugar y yo no me acostumbro a tener que levantarme a las 6:00 y 7:00 de la mañana como lo estamos haciendo ahora. Yo soy un ‘morning person’ así que me sienta bien”, expresó Valentín a la emisora.

Como resultado de los cambios que realizó el nuevo director de noticias de Noticentro, Rafael Lenín López, en Wapa TV, Normando dejó en mayo pasado su participación en “Noticentro al amanecer” para conducir el noticiero de las tardes (Noticentro Edición Estelar) en un nuevo formato y nuevo horario.

Poco antes, Valentín había salido del programa de las tardes “Happy Hour”, de Fidelity 95.7. El periodista continuó con su espacio radial “La candela”, que grababa en las mañanas y se emitía por Notiuno a las 2:30 p.m.

“Estamos realizando una reestructuración del bloque mañanero, comenzando con el noticiero. Hace un mes surgió el espacio. Realizamos acercamientos a varias personas, entre ellas el propio Normando, y declinó en ese momento. Hace unos días nos acercamos nuevamente y pudimos convencerlo. Este no será el único cambio. Estamos mirando toda la programación y las fichas se acomodarán donde correspondan y donde mejor desempeño puedan rendir”, dijo, por su parte, el director de programación de NotiUno 630, Alex Delgado.