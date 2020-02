La espera culminó. Hoy trascendió a través de distintos medios de entretenimiento que el elenco de la popular serie de los 90 “Friends”, se reunirá para un especial que se transmitirá a través de la nueva plataforma de “streaming” digital HBO Max, que estrenará en mayo de este año.

Luego de que la serie fuera retirada de Netflix a comienzos de este año, este paso marca el regreso del exitoso show a un servicio de reproducción digital.

“Supongo que se le podría llamar a este encuentro: ‘The one where they all get together (El que todos vuelven a estar juntos). Nos estamos reuniendo con David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry para un especial de HBO Max que se programará junto con toda la biblioteca 'Friends' ”, dijo Kevin Reilly, director de contenido de HBO Max y presidente de TBS, TNT y truTV, en un comunicado publicado por el portal Variety. “Conocía de la serie cuando estaba en las primeras etapas de desarrollo y luego tuve la oportunidad de trabajar en ella muchos años más tarde. Me encantó verla atrapar a los espectadores generación tras generación. Esto se da en una era en la que los amigos- y el público- se reunieron en tiempo real y creemos que esta reunión especial capturará ese espíritu, uniendo a los fanáticos originales y nuevos".

Fuentes cercanas a la publicación indicaron que los actores recibirán entre $2.5 a $3 millones por su participación en este especial.

A eso de las 6:00 p.m. de hoy, el elenco reconfirmó la información colgando cada uno en las redes sociales una imagen de ellos juntos, vestidos al estilo de los años 50, realizada para la portada de la revista Rolling Stone en el 1995, acompañada del texto “It’s happening” (¡Va a pasar!).

Según la información que trascendió, el especial será dirigido por Ben Winston. Kevin Bright , Marta Kauffman y David Crane, así como los actores, fungirá como productores ejecutivos.

El periódico The Wall Street Journal reportó en julio que HBO Max pagó $425 millones por los derechos de la serie por los próximos cinco años.