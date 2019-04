Varios fanáticos de Game of Thrones tuvieron que esperar un tiempo adicional para ver su inicio de temporada luego de que una avería se reportara en las plataformas de streaming HBO Now y HBO Go.

Minutos antes de comenzar el episodio, cientos de clientes expresaron su frustración en las redes sociales al observar que en sus pantallas había una imagen con la palabra "Error".

*pretends to be shocked* #HBOGO #GOT pic.twitter.com/uxk6xYzV58 — Alex CB (@Alejandro_CB) April 15, 2019

Esta es la segunda vez en dos años que el sistema digital de HBO falla antes del estreno de un esperado inicio de temporada, pues en el 2017 ocurrió el mismo problema.

HBO aún no ha emitido declaraciones al respecto, pero su cuenta de Twitter ha estado repleta de comentarios clamando ayuda para arreglar el error.