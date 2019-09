En momentos en que el “binge watch” de series se ha convertido en la nueva experiencia de la pantalla chica a través de los servicios de “streaming”, la celebración del domingo será una especial. Principalmente, para quienes vivieron los tiempos en que cada nuevo capítulo de su programa de televisión favorito se esperaba y se disfrutaba semana tras semana, con anuncios publicitarios incluidos, sin oportunidad de evitarlos o botón de “skip”.

Así fue la experiencia de quienes en el 1994 quedaron encantados con una serie llamada “Friends”, que este domingo conmemora su 25 aniversario desde que debutó por la cadena NBC. Las historias de seis amigos: Ross, Rachel, Joey, Monica, Phoebe y Chandler en sus veinte y pico de años, y cómo buscaban sobrevivir mientras trataban de construir una vida en Nueva York, marcaron a toda una generación de fanáticos que aún hoy día se mantienen fieles a la serie.

A esto se suma una nueva generación de seguidores que a través de Netflix conocen la comedia que, a lo largo de 10 temporadas, recibió 62 nominaciones a los premios Emmy, y cuyos protagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer llegaron a devengar $1 millón por episodio. Aunque en un primer intento los seguidores revolcaron las redes sociales tras conocer las intenciones de Netflix de eliminar el programa de su oferta, recientemente se anunció que oficialmente abandonará la plataforma el próximo año y pasará a formar parte del catálogo del servicio HBO Max.

Habrá Friends para largo. Mientras, distintas iniciativas han surgido como motivo del cumpleaños de la serie. Entre ellas, el Friends New York City Pop-Up, una experiencia en la Gran Manzana en donde los visitantes pueden apreciar recreaciones de Central Perk, el apartamento de Joey y Chandler y otros detalles de escenografía. Pero… está todo vendido. En la página oficial, invitan a registrarse para enterarse de nuevas fechas.

También firmas de moda no han dejado pasar la oportunidad y han presentado colecciones inspiradas en la serie. La casa de joyería Alice and Ani lanzó pulseras y collares con “charms” con frases y símbolos populares del programa que llegaron a las tiendas en Puerto Rico. Y esta semana, el diseñador Ralph Lauren reveló una colección de ropa en honor al personaje de “Rachel Green” que trabajó para línea.

De igual manera, distintos portales de entretenimiento como Rolling Stone informaron que la cantante Meghan Trainor estrenará el “remake” de la canción temática de la serie “I’ll be There For You”, original del grupo The Rembrandts, este domingo, día oficial de la conmemoración, a las 8:30 p.m. Simultáneamente, el Empire State Building se pintará de azul, amarillo y rojo en referencia al logo del programa.