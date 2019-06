La casa de Tony Soprano, el mafioso protagonista de la serie televisiva "The Sopranos", está en el mercado y se puede adquirir por $3.4 millones.

Sus dueños, Patti y Victoria Recchia, le dijeron a The New York Times que ya no tienen uso para el espacio que brinda el hogar.

La mansión está ubicada en el pueblo North Caldwell, en Nueva Jersey, y contiene cuatro cuartos en la estructura principal, cuatro baños y otro cuarto en una estructura separada.

El lugar fue constantemente usado para filmar las seis temporadas de la serie. Ahora, más de diez años luego de culminar con su episodio final, fanáticos y amantes de la ficticia familia mafiosa aún aparecen para tomarse fotos y observar el lugar.

Incluso, según contó la pareja al New York Times, cuando murió el actor James Gandolfini en 2013, quien interpretaba al jefe de la familia Soprano, un cúmulo de personas dejaron flores y velas frente a la curva de la casa.