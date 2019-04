La actriz, modelo y ex Miss Puerto Rico Cynthia Olavarría y el animador internacional Carlos McConnie son los anfitriones del nuevo programa de televisón “Primetime”, el cual estrena hoy y se va a transmitir de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 de la noche, por la cadena ABC Puerto Rico.

En entrevista con El Nuevo Día, desde el nuevo estudio de ABC Puerto Rico, en Santurce, McConnie explica que se trata de una revista de variedades moderna, que tocará todo tipo de temas de actualidad, como arte, música, belleza, moda, cultura, gastronomía, mixología, noticias, turismo y aventura, entre otros. “Tenemos es una propuesta refrescante, entretenida y educativa, para toda la teleaudiencia de Puerto Rico que nos sintonice a esa hora”, afirma.

“Carlos y yo vamos a estar con los invitados y los colaboradores en las diferentes secciones. Cubriré más el área de belleza y moda, que es mi parte mi favorita”, agrega Olavarría, quien fue primera finalista en Miss Universe 2005.

Para ambos talentos, el programa representa la oportunidad para regresar a su patria, ya que por los pasados años habían estado trabajando en diversas ciudades de Estados Unidos y, en el caso de McConnie, también en Alemania.

Asegura Olavarría que está muy feliz de estar en Puerto Rico y cerca de su familia.

McConnie, por su parte, trabajaba en un programa de televisión en Nueva York y vino a pasar las vacaciones de Navidad a Puerto Rico, cuando lo invitaron a formar parte en esta nueva ventana en la televisión puertorriqueña y aceptó. “Nunca pensé en irme, pero de repente me surgieron varios trabajos afuera y luego otro y otro. Y no me arrepiento, pues ahora regreso con toda esa experiencia que adquirí, para compartirla con mi público de Puerto Rico”, sostiene.

McConnie fue copresentardor en Sábado Gigante con Don Francisco, copresentador de Nuestra Belleza Latina y de Mira Quien Baila, entre otros programas internacionales. También trabajó varios años como presentador en el programa televisivo Euromaxx, de la cadena Deutsche Wele desde Berlín, en Alemania. “Ahora solo colaboro, ocasionalmente, con la cadena alemana”, aclara.

Primetime también cuenta con la periodista Milly Méndez, quien estará a cargo de la parte noticiosa e interés humano y con Kimberly Santiago, quien destacará lugares, temas de cultura, entretenimiento y belleza natural de Borinquen.

“Además de dar las noticias de actualidad, voy a estar haciendo reportajes exclusivos de situaciones particulares que suceden en la isla, para llevarlos a la luz pública y buscar solución a los mismos. Estoy contenta y agradecida de ser parte de la familia de ABC Puerto Rico. Yo estaba al frente del programa En Récord, que se veía a través de esta cadena, y ahora formo parte de este nuevo y gran equipo, siempre ejerciendo mi pasión: el periodismo”, destaca Méndez.

Kimberly Santiago abordará lo relacionado con aventura, turismo local y cultura. “Conmigo las personasvan a vivir una aventura diaria. Esta semana, por ejemplo, en turismo interno, vamos a visitar la Reserva Natural de Humacao”, observa.

Sara Arroyo, productora general del programa, indica que, además del equipo de profesionales que van a estar al frente de Primetime, el programa cuenta con colaboradores de primera.

“Igualmente, tenemos un estudio muy moderno y dinámico, como todo lo que va a suceder en éste. Contamos con una cocina donde diariamente nos visitará un chef. Los lunes estará Juan Peña con una fusión francesa; los martes, Jonathan Cruz con comida asiática; los miércoles, Waleska Rodríguez con comida vegana; los jueves viene la chef Marilyn López y los viernes chef Marisol. También tenemos un área con una barra y una vez a la semana va a venir el mixólogo Ariel Otero a hacer sus creaciones”, enfatiza Arroyo.

Finalmente, Pedro Rúa Jovet, gerente general de ABC Puerto Rico, cuenta que para este programa, querían un equipo único y novedoso, para así poder llevar a la pantalla un producto de alta calidad.

“El presidente de la empresa, Andrés Ramírez de Arellano y yo, nos dimos a la tarea de buscar el mejor talento local. Primero, reclutamos a Milly Méndez para la sección de noticias, quien es una excelente periodista y ya estaba con nosotros. Después, trajimos a Carlos McConnie, quien es un animador reconocido y muy querido y a Kimberly Santiago, quien trabajaba en otro programa de turismo y aventura. Y nos faltaba la última persona del rompecabezas. Tenía que ser alguien demasiado especial”, comenta.

Fue gracias a la ayuda del actor y empresario Julián Gil, que Ramírez de Arellano y Rúa Jovet lograron traer a formar parte del equipo a Cynthia Olavarría. “Sin duda, este es el mejor equipo de la televisión de Puerto Rico”, añade Rúa Jovet.

El gerente general de ABC Puerto Rico explicó que este es el tercer programa que produce ABC en Puerto Rico. El primero fue “En Récord”, el segundo “Vive Tonight” y Primetime, que es el único que permanece en pantalla.