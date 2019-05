Fanáticos puertorriqueños de la serie "Game of Thrones" piensan que el personaje Jon Snow se quedará con el trono al final de la serie que estrena mañana en HBO.

El Nuevo Día publicó una imagen en su página de Facebook en la que usuarios pudieron escoger cuatro opciones para ocupar el trono de hierro: Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, u otro personaje inesperado.

¿Quién se quedará con el trono en Game of Thrones? ??Daenerys, ??Jon Snow, ??Sansa, ?? otro. Posted by El Nuevo Día on Friday, May 17, 2019

Al momento de esta publicación, con una participación de 784 usuarios, Jon Snow, representado por la reacción del corazón, obtuvo 256 interacciones, seguido por Sansa, cuyo icono fue la de risa, con 225. En el tercer lugar cayó el personaje inesperado, con la reacción de asombro, con 192.

La madre de los dragones quedó última con 105 "likes", pero no es de sorprender, pues su popularidad recibió un golpe luego de sus acciones en el más reciente episodio de la serie.

El programa de fantasía pasará a ser uno de lo más aclamados en la historia de la televisión, con 38 estatuillas de los Premios Emmy y cientos de premios más en otras competencias, sin contar la masiva audiencia que ha recopilado desde que se publicaron los primeros libros.