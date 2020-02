La lucha por los pacientes de cáncer ha sido una férrea desde que el que el comediante Raymond Arrieta inició la Caminata Da Vida hace 11 años. Cada vez más, se han estrechado los lazos de amor entre el artista y los pacientes. Ahora, conociendo la falta de fondos tras los sismos en la isla, el artista se prepara nuevamente para caminar y buscar ese dinero que tanto necesita la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer.

“Esto no se va a acabar, estamos en mi entrenamiento físico, y confieso que está dura la cosa; no sé todavía cómo llegaré. Los pacientes de cáncer no pueden parar de recibir sus medicinas. Nosotros vamos a buscar el dinero porque vamos a seguir en nuestro empeño; inclusive, el año pasado recogimos dinero para la gente de Guayanilla, Guánica, Peñuelas y Ponce sin saber lo que le esperaba a esos pueblos casi un año después”, sostuvo en entrevista el animador Raymond Arrieta, quien aún no tiene fecha de la caminata ni ha elegido los pueblos que visitará junto a su equipo.

Arrieta caminó el pasado año del 29 de mayo al 3 de junio. La caminata se caracterizó por ser la primera de la iniciativa que no seguía una ruta continua, sino que recorrió diversos pueblos como Guánica, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Cidra, Aguas Buenas, Carolina, Trujillo Alto, Río Grande, Loíza, Bayamón y Cataño.

La suma final de recaudación ascendió a $2,161,519.95, con lo que la iniciativa del comediante y animador logró superar los recaudos de pasadas ediciones del evento, que el pasado año cumplió su undécima edición.

No obstante, lo preocupante para Arrieta es que los pacientes “que no se están dando los tratamientos estén en el Hospital Oncológico para que se den los tratamientos”.

Añadió que visitó recientemente Aguadilla y Peñuelas tras el terremoto para “llevar alegría y abrazos”. “Fue impresionante. Me tocó ver mucha gente enferma que los veía en carpas sin aire acondicionado y llevé una campaña en las redes para que le pusieran aire acondicionado”, añadió.