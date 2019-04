La actriz Renée Zellweger es la protagonista de "What/if" ("Dilema"), una nueva serie de misterio de Netflix que se estrenará el próximo 24 de mayo, según anunció la compañía. Y son sus primeras imágenes las que están llamando la atención, ya que la estadounidense luce mucho más delgada que años atrás.

El tráiler de esta nueva serie fue publicado el pasado martes en YouTube desde la cuenta oficial de Netflix, y en las imágenes se puede ver a Zellweger realizando el papel de una mujer que aparenta ser adinerada y seductora, como en una especie de homenaje a Sharon Stone en su papel de Catherine Tramell en la cinta “Basic Instinct” (1992).

En el clip, que dura alrededor de un minuto, se le ve la espalda descubierta. Una toma más alejada, cuando sube unas escaleras, muestra sus delgadas piernas. No es la primera vez que el peso de Zellweger es noticia.

En el año 2001, Renée protagonizó la cinta "The Bridget Jones's Diary”, donde tuvo que aumentar 20 libras para representar mejor su papel, algo en lo que ella estuvo de acuerdo. Esa imagen se volvió muy popular y hasta cierto punto característica de su personalidad.

Años más tarde, en el 2016, tuvo un drástico cambio en el rostro que dejaba en evidencia su paso por el quirófano. Fue ese mismo año que la actriz relató a la revista Total Film: ”Me hacen la misma pregunta muy a menudo por la calle, sobre si he perdido peso o sobre qué he hecho para perderlo. Incluso me dan su opinión sobre si debería haber adelgazado, supongo que resulta interesante”.

La actriz ha optado por no hacer caso a las críticas y en su momento aseguró que se limitaba a ignorar todas las reprobaciones: “En casa ni me doy cuenta. No presto atención a las redes sociales, así que ni lo veo. Prefiero tener experiencias reales”, decía en una entrevista en el programa Today de NBC.

Fueron tres las películas que se hicieron con su personaje Bridget Jones, en la segunda parte, aún se le veía con libras de más. Sin embargo, para la última película llamada "Bridget Jones's Baby", Renée Zellweger se negó de manera rotunda a volver a someter a su cuerpo a una dieta extrema. Entonces los productores tuvieron que cambiar un poco el hilo argumental para que Bridget no luciera ni un gramo de sobrepeso.

Respecto a su nuevo proyecto, "What/if", esta primera temporada, de diez episodios, se centra en dos recién casados sin dinero de San Francisco que reciben una propuesta irresistible e inesperada por parte de una misteriosa mujer.

Se trata de un thriller contemporáneo, que: “Explora el efecto dominó que se genera cuando inesperadamente aceptas un trato para realizar cosas que no estaban dentro de los planes establecidos", indica Netflix en un comunicado.

En el reparto figuran también Jane Levy, Blake Jenner, Samantha Ware y Keith Powers, entre otros. "What/if" está producida por Warner Bros. Television para Netflix.