El actor René Monclova se expresó sobre la situación del país y dice que el gobernador Ricardo Rosselló debe renunciar a su cargo tras los recientes escándalos relacionados al chat de Telegram y los arrestos efectuados por agentes federales contra miembros de exfuncionarios de esta administración.

“Más o menos sabíamos por dónde venía la cosa, pero leer crudamente lo del chat, que es casi leer el alma de esa gente, porque es como ellos son realmente y sin filtros, que no admiten perdón porque ellos creen que eso es lo correcto. Me parece que poca gente hay aquí, pero me parece que será una carrera de distancia y no de velocidad”, dijo el actor.

El gobernador despidió de manera inmediata a todos los allegados de su administración que forman parte del controversial chat en la plataforma de mensajería, con la excepción de los secretarios de la Gobernación y Asuntos Públicos, Ricardo Llerandi y Anthony Maceira.

El ejecutivo despidió a Christian Sobrino, jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés), representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, miembro exoficio de la junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y principal asesor del gobernador en Desarrollo Económico.

El Centro de Periodismo Investigativo publicó ayer las 889 páginas de mensajes en los que el gobernador y su equipo íntimo utilizaban lenguaje soez, sexista y homofóbico y escribían insultos y mofas.

“Me parece que esto es una crónica de una muerte anunciada, se sabía que venía”, añadió el artista.